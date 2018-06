Bei „Susi“ unterrichten Schüler des Gymnasiums andere Schüler

Es gibt sicher viele Kinder, die am letzten Schultag jubelnd in ihre großen Ferien und für sechs Wochen in die Freiheit stürmen. Doch andere verkürzen ihre Sommerferien freiwillig und drücken schon zwei Wochen vor Beginn wieder die Schulbank. Um gute Noten auch in ungeliebten Fächern zu bekommen, nehmen sie teil an „Susi“, dem Sommerschulangebot am Gymnasium Trossingen.

„Susi“ steht für „Schüler unterrichten Schüler-Initiative“. Nach dem Motto „Lernen durch Lehren“ wird Schülern, die in einem Fach weniger gute Leistungen bringen und das ändern möchten, ein individueller, freiwilliger Förderunterricht angeboten. Dabei unterrichten ältere und ehemalige Schüler die jüngeren.

Die Sommerschule wird von Sponsoren unterstützt. Eingeladen werden dazu Schüler, die Schwächen in einem Fach haben. Dieses Mal nutzten von den 108 ausgewählten Schülern die Hälfte das Angebot. Sie haben sich von 20 „Susi“-Lehrern täglich 90 Minuten unterrichten lassen, von 27. August bis 7. September.

Organisiert wird die Sommerschule von Oberstudienrätin Claudia Schädler. Die frischgebackene Abiturientin Rebecca Mann, die auch den Chemie-Preis bekommen hat, unterrichtete jetzt Mathe, Deutsch und Chemie. Sie nutzte „Susi“ als Ferienjob. Ihr Schüler war der 16-jährige Justin Tilt. „Ich mache das als Start nach den Ferien. So bin ich wieder bereit für die Schule“, erklärt er.

Das Trio, das sich zusammen mit den „Susi“-Lehrern im Vorraum eine kleine Pause gönnte, bekam individuellen Unterricht im Fach Mathematik. Alle drei sind angehende Sechstklässler, die die Stärken der Zwölftklässler in Mathe nutzen wollten. Atena Taghicadeh drückte die Schulbank bei Jacqueline Zwick, Celina Kaifedjian wälzte Bücher mit Mandy Schweikardt und Adrian Süss löste Matheaufgaben mit David von Prondzinski.

Und alle sind sie sich sicher: So gut gerüstet für das neue Schuljahr werden in Zukunft auch ihre schwächeren Fächer etwas leichter von der Hand gehen. Die Motivation ist bei Schülern und „Susi“-Lehrern riesig. (bro)