Von Schwäbische Zeitung

Die Polizei hat in Friedrichshafen eine angemeldete Versammlung gegen die Bombardierung in Nord-Syrien aufgelöst. Als Begründung nennt die Polizei in einer Mitteilung aggressives Verhalten.

Beim Einsatz wurde ein Polizeibeamter leicht verletzt. Es kam zu einer Festnahme und zwei Ingewahrsamnahmen.

Am Buchhornplatz hatten sich am Mittwoch gegen 16 Uhr etwa 80 bis 90 Personen überwiegend kurdischer Abstammung versammelt. Bereits zu Beginn der Versammlung waren laut Polizei unterschiedliche Auflagenverstöße erkennbar.