Bei Konrad Forster geben sich die Farben die Hand

Mit Konrad Forster stellt ab Freitag wieder ein Mitglied des Kunstverein Trossingen seine Werke in der Bar „Centrale“ der Öffentlichkeit vor. Die Vernissage beginnt um 19.30 Uhr.

Der Malerei gehört seit frühester Kindheit die große Leidenschaft, die sich im Ruhestand über das reine Hobby hinaus kreativ entfalten durfte. Ein sicheres Gespür für Farben und Formen und eine gute Portion Talent spricht aus den bevorzugt großformatigen Bildern. Natürliche Landschaften, fantasievolle Weltraumträume, Stillleben und abstrakte Farbkompositionen wetteifern um die Gunst der Betrachter, die im Erdgeschoss des Wohnhauses im Kesselsteig in die Vielfalt von nahezu sechshundert Bildern eintauchen dürfen.

Der Weg durch das Haus bis ins lichtdurchflutete Studio im Dachgeschoss gleicht einer faszinierenden Ausstellungsfläche. Vor allem Öl und Acryl verwendet Forster für seine Werke. Die Anregungen sammelt er im Alltag, in der Natur, beim Betrachten von Filmen, Bildern oder beim Besuch von Ausstellungen. Im Grunde habe er immer den Notizblock zur Hand, erzählt der gelernte Zimmermann, der berufshalber vor mehr als fünfzig Jahren aus der Oberpfalz nach Trossingen kam.

Seine erste Ausstellung im eigenen Haus fand 1993 so großen Anklang, dass er sich auf seinem künstlerischen Weg bestätigt und ermutigt sah. Neben der Malerei gilt eine zweite Leidenschaft den Skulpturen. Im Garten speist eine Stahlkonstruktion in Form von zwei Weltkugeln den Teich mit Wasser, in Beton geformt grüßt die Familie aus dem Hintergrund.

Die Farben müssen sich „die Hand geben“, sie können lebhaft kommunizieren aber sie dürfen keine Unruhe in das Bild bringen, betont Konrad Forster. Etwa zwölf seiner mittelformatigen Bilder sind ab Freitag in der Bar „Centrale“ in der Wernerstraße zu sehen. Anstelle eines musikalischen Rahmens will Konrad Forster die Vernissage mit einem Gewinnspiel beleben und auch auf diese Weise einen etwas anderen Akzent setzen. (hz)