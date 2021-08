„Bei Erwachsenen geht es darum, aus Lesegewohnheiten auszubrechen“

In der Trossinger Stadtbücherei stehen derzeit viele zu Geschenken verpackte Bücher in den Regalen. Was hinter der Aktion steckt, hat Sabine Felker bei Büchereileiter Ralf Sorg nachgefragt.

Der Sommer hat in diesem Jahr einen ziemlichen Hänger. Ändert sich da auch das Leseverhalten der Büchereinutzer? Mit Lesen in der Hängematte ist es ja nicht so weit her.

Das kann ich so konkret gar nicht sagen. Wir haben aber gemerkt, dass viele Leute in den ersten drei Wochen verreist sind. Da haben wir vor Ferienbeginn einen Ansturm bei den Rückgaben erlebt. An zwei, drei Tagen haben sehr viele Eltern alles abgegeben, was ihre Kinder noch zu Hause hatten. Danach war es hier, vor allem während der Handwerkerferien, sehr ruhig.

Jetzt aber zieht die Nachfrage wieder an, auch wenn besonders die Schüler noch fehlen. Da hoffe ich, dass sie mit dem Schulstart in knapp zwei Wochen wieder verstärkt zu uns kommen.

Um in die Bücherei zu kommen, muss man entweder eins der drei Gs erfüllen oder Schüler sein, die müssen nach der neusten Corona-Verordnung keinen Test vorweisen. Haben sich Erwachsene schon mal darüber beschwert, dass sie einen Nachweis erbringen müssen?

Nein, gar nicht. Manch einer musste noch mal schnell nach Hause gehen, weil er den Impfausweis nicht dabei hatte, aber das war kein Problem. Eltern warten auch mal am Eingang und lassen ihre Kinder schnell nach Büchern gucken. Verärgert war zum Glück noch kein Besucher. Nach der langen Zeit der Schließung im Winter und Frühjahr sind alle froh, dass wir wieder offen haben.

In diesem Sommer bietet die Bücherei zum ersten Mal die Aktion „Heiß auf Lesen“ auch für Erwachsene an. Müssen die Teilnehmer auch durch die Beantwortung einiger Fragen zum Inhalt beweisen, dass sie das Buch gelesen haben?

(lacht) Nein, das ist nur bei den Kindern und Jugendlichen so. Die verdienen sich durch das Lesen der Bücher nämlich auch Lose für eine Verlosung am Ende der Aktion.

Bei den Erwachsenen geht es darum, mal aus den eigenen Lesegewohnheiten auszubrechen. Wir verpacken die Bücher in Zeitungspapier wie Geschenke, ein kleiner Aufkleber gibt einen groben Hinweis darauf, welches Thema das Buch hat. Viele der Teilnehmer schauen beim Ausleihen extra nicht auf den Ausleihbeleg, um sich zu Hause beim Auspacken überraschen zu lassen. Und die Resonanz ist toll. Oft erzählen uns Leser bei der Rückgabe, dass sie das jeweilige Buch nie bewusst ausgeliehen hätten, nun aber ganz begeistert davon waren.

Vor der Pandemie endete „Heiß auf Lesen“ stets mit einer kleinen Party mit Programm für die Kinder und Jugendlichen. Gibt es schon Planungen für die diesjährige Abschlussfeier?

Tja, das ist gar nicht so einfach. Eine Abschlussparty ist angedacht, aber wir müssen schauen, wie sich die Corona-Lage Ende September darstellt und was wir machen können. Hier in der Bücherei haben wir nicht genug Platz, um bei so vielen Teilnehmern die Abstände durchgängig einhalten zu können. Ich bin jetzt einfach optimistisch, dass es klappen wird. Und im Notfall fahren wir die Preise wieder zu den Gewinnern nach Hause, so wie im vergangenen Jahr.