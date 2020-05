Beeindruckender Supermond über Trossingen

Zum dritten und letzten Mal in diesem Jahr erschien der Vollmond besonders groß. Der sogenannte Supermond übte auch in Trossingen seine Faszination aus. Auf dem Foto links der strahlender Mond, rechts der Vollmond bei romantischer Abendstimmung. Aufgenommen hat die beeindruckende Szenerie Swaran Arri am 7. Mai gegen 22 Uhr von seinem Balkon aus. Foto: Swaran Arri