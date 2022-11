Bauprojekte bei MS Powertrain kommen voran

Die MS Industrie AG mit Sitz in München ist die börsennotierte Muttergesellschaft mit den beiden Geschäftsfeldern Antriebstechnik (MS Powertrain) und der Ultraschalltechnik (MS Ultrasonic). Zu den wesentlichen Kundenbranchen zählen die weltweite Nutzfahrzeug- und die PKW-Industrie, gefolgt von der Verpackungsmaschinenindustrie, der Medizintechnik und weiteren kunststoffverarbeitenden Branchen sowie dem allgemeinen Maschinen- und Anlagenbau. Die Gruppe erwirtschaftet aktuell ein jährliches Umsatzvolumen von rund 200 Mio. Euro mit über 800 Mitarbeitern an fünf Produktionsstandorten, davon zwei in Deutschland und jeweils einem in den USA, Brasilien und China. (pm)