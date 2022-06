Bauarbeiten für den IVS Erweiterungsbau haben begonnen

Mit den Baggerarbeiten für die Bodenplatte ging es vor Kurzem los: Der geplante Bau 4 des IVS Erweiterungsbaus wird direkt an das bereits bestehende Gebäude angefügt. Der Spezialist für Zeiterfassung und Zutrittskontrolle schafft damit Büroflächen für weitere 28 Mitarbeiter in Trossingen. Zusätzliche Lagerräume, ein großes Besprechungszimmer sowie ein Archiv sind ebenso vorgesehen.

Der letzte Erweiterungsbau des Trossinger Unternehmens wurde 2014 fertig gestellt, berichtet das Unternehmen in einem Schreiben. Nun ging IVS wieder einmal der Platz in der Firmenzentrale aus. „Wir freuen uns, dass die Bauarbeiten planmäßig losgehen, damit wird wortwörtlich ein weiteres Fundament für unsere Zukunft gesetzt“, so die Geschäftsführer Wolfgang Hänsel und Johann Müller.