Bargeld aus Getränkemarkt gestohlen

Ein unbekannter Täter ist in der Nacht von Freitag, 19 Uhr, auf Samstag, 7.15 Uhr, in einen Getränkemarkt in der Christian-Messner-Straße in Trossingen eingebrochen. Der Einbrecher verschaffte sich laut Polizeibericht auf noch unbekannte Art und Weise Zutritt in die Innenräume des Geschäfts, durchwühlte dort mehrere Schränke und erbeutete mehrere Hundert Euro Bargeld. Nach der Tat verließ der Unbekannte den Markt durch die Eingangstür.

Personen, die im angegebenen Zeitraum Verdächtiges im Bereich der Christian-Messner-Straße beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf den Einbrecher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Spaichingen unter Telefon 07424/93180 zu melden.