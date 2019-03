Baptisten laden zur Lobpreis-Session ein

Anfang 2018 ist zum ersten Mal die Lobpreis-Sessions in der Baptistengemeinde Trossingen ins Leben gerufen word. Dies will die Gemeinde nun auch in diesem Jahr weiterführen. Im Februar wurde schon mit vielen fetzigen Kinderlobpreisliedern getanzt und gesungen, und nun ist ein Lobpreisabend für jedermann für Samstag 30. März, um 19 Uhr geplant.

Die erste Bandprobe dafür fand bereits in den Gemeinderäumlichkeiten statt. Inzwischen hat sich die Musik zu einer kleinen Band erweitert, die in dieser Besetzung noch nie zusammen gespielt haben: An der Gitarre und Klavier Tobi Brouwer, am Bass Udo Zaiß, an der Cajon Felix Witte und Gesang Salomé Herzog und Angelika Peter. „Das Proben hat schon richtig viel Spaß gebracht“, stellt Angelika Peter fest.

Die Jahreslosung 2019 „Suche Frieden und jage ihm nach.“ (Psalm 34, 15) wird auch wie schon bei der Kinderlobpreis-Session im Februar das Thema des Lobpreisabends sein. Silvia Herzog wird durch den Lobpreisabend moderieren und Manuel Herzog wird ihn an der Technik unterstützen.

Möglichkeit für Gespräche

Danach wird es die Möglichkeit geben, bei kleinen Snacks und Getränken miteinander ins Gespräch zu kommen.

Jeder, egal welcher Konfession und welchen Alters, der einfach Freude daran hat, bekannte und neuen Lobpreislieder (hauptsächlich auf Deutsch, aber auch auf Englisch) zu hören und natürlich auch zu singen, ist zu der Veranstaltung herzlich willkommen.