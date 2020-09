Bald geht die Schule wieder los

Noch gut eine Woche, dann geht für die Kinder und Jugendlichen in Trossingen die Schule wieder los. Die Grundschulen und weiterführenden Schulen beginnen an verschiedenen Tagen und zu verschiedenen Zeiten mit dem Unterricht und der Aufnahme der neuen Schüler.

An der Friedensschule beginnt der Unterricht für die Klassen 2 bis 4 am 14. September um 8.20 Uhr. Die Rosenschüler der Klassen 2 bis 4 starten am 14. September um 8 Uhr. Das neue Schuljahr der Kellenbachschule geht für die Klassen 2 bis 4 am 14. September um 8.35 los. Ebenfalls am am 14. September starten die Klassen 2 bis 4 der Grundschule Talheim (8.15 Uhr) und der Gemeinschaftsschule Aldingen (7.50 Uhr).

An der Löhrschule ist am am 14. September um 8.20 Uhr Unterrichtsbeginn für die Klassen 6 bis 10. Die neuen Fünftklässler werden am 15. September um 9.10 Uhr aufgenommen.

An der Gemeinschaftsschule Aldingen starten die Klassen 6 bis 10 am 14. September um 7.50 Uhr. Am 16. September ist um 16.30 Uhr der ökumenische Gottesdienst zum Schuljahresbeginn in der evangelischen Kirche in Aldingen. Die Aufnahme der neuen Fünftklässler ist um 17.15 Uhr in der Erich-Fischer-Halle in Aldingen.

Die Realschule beginnt den Unterricht für die Klassen 6 bis 10 am 14. September um 8.20 Uhr. Am 15. September findet um 8.20 Uhr der ökumenische Gottesdienst in der Aula der Realschule statt. Die neuen Fünftklässler werden am 17. September um 14 Uhr aufgenommen.

Ins neue Schuljahr starten die Klassen 6 bis 12 am Gymnasium am 14. September um 8.20 Uhr. Der ökumenische Gottesdienst ist am 15. September um 7.30 Uhr in der Martin-Luther-Kirche für alle Klassen. Anschließend findet um 8.40 Uhr die Aufnahme der neuen Fünftklässler im Konzerthaus statt.

Unterrichtsbeginn an der Solwegschule ist am 14. September um 8.20 Uhr.

Die Aufnahme der Erstklässler an der Friedensschule ist am 17. September in der Theresienkirche und anschließend in der Schule. Beginn ist um 13.30 Uhr mit dem Einschulungsgottesdienst und Schulaufnahmefeier Klasse 1a. Um 14.15 Uhr finden Einschulungsgottesdienst und Schulaufnahmefeier der Klasse 1b statt.

An der Rosenschule finden am 17. September um 14 Uhr die Schulaufnahmefeier Klasse 1a, um 15 Uhr die Schulaufnahmefeier Klasse 1b und um 16 Uhr die Schulaufnahmefeier Klasse 1c statt. Alle Feiern sind jeweils auf dem Schulhof und werden bei schlechtem Wetter in die Aula der Löhrschule verlegt.

Die Kellenbachschule Schura freut sich am 16. September von 9 bis 10 Uhr auf die Schulaufnahmefeier Klasse 1a und von 10.30 bis 11.30 Uhr auf die Schulaufnahmefeier Klasse 1b.

Die Solwegschule begrüßt am 17. September um 10.30 Uhr bei der Schulaufnahmefeier die Klasse 1.

Die Gemeinschaftsschule Aldingen veranstaltet am 19. September um 8.30 Uhr eine ökumenische Feier in der katholischen Kirche Aixheim und um 9.30 Uhr die Schulaufnahmefeier der Klasse 1 in der Turn- und Festhalle Aixheim.

An der Grundschule Talheim findet die Schulaufnahmefeier der neuen Erstklässler am 18. September um 14.30 Uhr statt.

Die Grundschulförderklasse in der Friedensschule hat am 16. September um 14 Uhr den ersten Schultag mit den Eltern.