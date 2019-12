Badmintonspieler aus Trossingen und Cluses treffen sich

Acht Badmintonspieler aus Cluses haben sich mit Spielern der TG Schura getroffen. Alle Cluser waren laut Pressemitteilung noch nie in Trossingen. In der Fritz-Kiehn-Halle standen drei Stunden spannende Spiele an.

Die Cluser sind früh in einem Minivan aufgebrochen, um die Spieler der TG Schura zu besuchen. Die Ankunft war um die Mittagszeit in der alten Turnhalle in Schura. Bei sonnigem Wetter konnten die Cluser im Freien empfangen werden. Dieter Görlich-Heinichen vom Partnerschaftskomitee begrüßte die Gäste offiziell. Danach wurden die Zimmer bei den Gastgebern bezogen. Anschließend begaben sich alle auf einen Stadtrundgang gemäß der vorgeschlagenen Route im neu erschienenen Trossinger Stadtführer). Der Tag endete nach den Spielen und einem gemeinsamen Abendessen mit Bowlen.

Am Sonntag traf man sich zum gemeinsamen Brunch mit Weißwürsten wieder in der alten Turnhalle. Gesättigt und bei bester Laune fuhren alle zum Weihnachtsmarkt in Richtung Freiburg zur Ravenna-Schlucht. Die Kulisse war beeindruckend - ganz anderes als bei einem herkömmlichen Weihnachtsmarkt. Es wurde das eine oder andere Geschenk gekauft. Nach dem Abschlussumtrunk hieß es schon wieder „it´s time to say good bye“. „Beide Gruppen freuen sich schon auf die nächste Begegnung.“ Für die Unterstützung bedanken sich die Badminton-Spieler bei der TG Schura und dem Partnerschaftskomitee, so die Mitteilung.