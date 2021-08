Baden-Baden bremst Amazon-Ansiedlung vorerst aus

Das Für und Wider einer Amazon-Ansiedlung ist in Trossingen weiterhin in der Diskussion. In Baden-Baden kommt ein geplantes Verteilzentrum vorerst nicht. Der dortige Gemeinderat hat nach einem Bericht der Badischen Neuesten Nachrichten einstimmig beschlossen, den Amazon-Bauantrag zurückzustellen und der Planung einer Zentralklinik des Klinikums Mittelbaden den Vorrang zu geben.

„Man sieht, dass es auch anders gehen kann“, meint dazu Andreas Solleder von der Bürgerinitiative Schura, die das Großprojekt in Trossingen bekanntermaßen kritisch sieht. Amazon plant in Baden-Baden in einem Gewerbegebiet auf einer Fläche von 40 000 Quadratmetern ein Zentrum mit Betrieb rund um die Uhr und Verkehr von 2500 Fahrzeugen täglich. Die Stadt ist laut Zeitungsbericht gegen das Vorhaben. So hatte die Stadtverwaltung ein Gegengutachten in Auftrag gegeben zu den erwarteten Verkehrsbelästigungen, das jedoch das Gutachten des Online-Riesen bestätigte.

Mit der nun erfolgten erneuten Änderung des Bebauungsplans durchkreuze die Verwaltung das Vorhaben, so der Bericht. Ziel sei ein Nebeneinander von Klinik und Gewerbe, wobei nur Betriebe zugelassen werden sollen, deren Lärm-Emissionen kompatibel sind. Bis eine endgültige Entscheidung über den Klinik-Standort gefallen sei, wolle die Stadt vermeiden, dass sich in der Nähe des dafür vorgesehenen Areals lärmintensive Betriebe niederließen. Der nun beschlossene Bebauungsplan solle dazu beitragen, den möglichen Klinik-Standort zu sichern. Die Entscheidung darüber wird für kommendes Frühjahr erwartet.