Bach-Consort Leipzig in Trossingen

Unter dem Titel „Mein Herz ist bereit“ konzertiert das Bach-Consort Leipzig um den Sänger und ehemaligen Leipziger Thomas-Kantor Gotthold Schwarz am Sonntag, 4. September, um 17 Uhr in der Martin-Luther-Kirche Trossingen. Gotthold Schwarz war schon mehrfach als Solist in Trossingen zu hören und wird dieses Mal mit Solistinnen und Solisten des 1990 von ihm gegründeten Sächsischen Barockorchesters musizieren. Von der spannenden Zeit des nord– und mitteldeutschen Barock im 17. Jahrhundert erzählt das aktuelle Konzert. Dies war jene Zeit, die musikalisch zwischen der frühen Blüte dieser Epoche und ihrer Vollendung durch Johann Sebastian Bach liegt.

Wie die evangelische Kirchengemeinde mitteilt, stehen Werke von folgenden Komponisten auf dem Programm: Heinrich Schütz, Nicolaus Bruhns, Johann Schelle, Franz Tunder, Georg Phillipp Telemann, Francesco Cavalli, Johann Hermann Schein, Nicolas Clerambault und Johann Sebastian Bach. Neben geistlichen Konzerten erklingen auch Instrumentalwerke genannter Komponisten. Ein Programm voller Jubel und Freude erwartet das Publikum!

Es musizieren Gotthold Schwarz (Bass), Katharina Arendt (Violine), Hartmut Becker (Violoncello) und Hildegard Saretz (Orgel).

Der Eintritt ist frei. Eine Kollekte zur Deckung der Kosten wird am Ausgang erbeten.