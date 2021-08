B523 gesperrt: Autos prallen zwischen Trossingen und Schwenningen zusammen

Eine Schwerverletzte, ein Leichtverletzter und Sachschaden in Höhe von rund 30 000 Euro sind die Bilanz eines schweren Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag gegen 13 Uhr auf der Bundesstraße 523 zwischen Trossingen und der Auffahrt bei Schwenningen ereignet hat. Eine Autofahrerin fuhr mit einem VW Polo in Fahrtrichtung Villingen und kam kurz vor der Zufahrt zur Landesstraße 423 auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß sie frontal, seitlich versetzt, mit einem entgegenkommenden Fahrer eines Ford Transit zusammen, der noch erfolglos versucht hatte, auszuweichen. Beim Zusammenstoß erlitt die Frau schwere Verletzungen. Ein Rettungsdienst brachte sie in eine Klinik. Der Fahrer des Ford Transit trug nur leichte Verletzungen davon. Beide Autos hatten nach dem Zusammenstoß nur noch Schrottwert. Die Polizei musste die Bundesstraße vollständig sperren, damit ein Rettungshubschrauber landen konnte. Die Aufräumarbeiten an der Unfallstelle dauern noch an.