Bürgerinitiative freut sich über Eröffnung des Rewe in der Butschstraße

„Das ist ein Freudentag heute - wer hätte das damals gedacht?“ Inge Goralewski, Lore Berkau und Michaela Wolff strahlen bei der Eröffnungsfeier des sanierten und umgebauten Rewe in der Butschstraße, für dessen Erhalt sie 2015 eine Bürgerinitiative ins Leben gerufen hatten. „Wir wollten hier eigentlich aufhören“, erinnert sich Rewe-Verkaufsleiter Hermann Schindler. „Aber wir haben nicht mit den drei Damen gerechnet, die auf die Barrikaden gegangen sind. Also haben wir neu geplant, eine Million Euro in die Einrichtung gesteckt - und schauen Sie sich um, was aus der alten Hütte geworden ist: Glanz und Glorie.“ Die Freude teilten Marktleiterin Eliza Tarara, Investor Helmut Teuber, Expansionsmanager Ebo Retter, Bürgermeister Clemens Maier und Regionalmanager Günter Siegel. Der neue Rewe-Markt hat am Dienstag ab 8 Uhr erstmals wieder für die Allgemeinheit geöffnet.