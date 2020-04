Bücherei öffnet mit Corona-Konzept

Die Stadtbücherei öffnet am Dienstag, 28. April, wieder ihre Türen. Es gibt ein paar Änderungen, die die Leser und Mitarbeiter beachten müssen.

Zum einen gilt auch in den Räumen der Bücherei die Pflicht, Mund-Nase-Schutz zu tragen. Zum anderen sind dieHygiene-Vorschriften einzuhalten. „Sämtliche Sitzgelegenheiten wurden bereits beiseite geräumt, so dass ein Besuch der Bücherei tatsächlich nur für die Ausleihe und Rückgabe möglich sein wird. Die Internet-Rechner werden für jeweils einen einzelnen Leser zu Arbeits- und Recherchezwecken nutzbar sein“, so die Ankündigung der Stadt. „Damit die Bücherei nicht wieder wegen Überfüllung geschlossen werden muss, bitten wir darum die Räume möglichst alleine und nur für möglichst kurze Zeit zu betreten. Gerne bieten wir Ihnen auch an, dass wir Bestellungen bereits vorbereiten und einen Abholtermin ausmachen“, so die Ankündigung weiter.

Die Stadtbücherei bietet außerdem einne speziellen Öffnungstag nur für Personen an, die einer Risikogruppe angehören. Dieser ist donnerstags von 16 bis 19 Uhr.

Alle anderen Besucher können sie dienstags und mittwochs von 14 bis 17 Uhr, freitags von 10 bis 15 Uhr besuchen. Der Lieferservice wird weiterhin angeboten.