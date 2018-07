BücherAG Gymnasium„Was liest Du denn so?“

Von wegen, Kinder und Jugendliche würden nicht mehr gerne lesen. Schüler des Trossinger Gymnasiums haben kürzlich in „Mory’s Hofbuchhandlung“ das Gegenteil bewiesen. Mit dabei, wenn auch nur literarisch, waren Wesen mit übernatürlichen Kräften, pummelige Ponys, wilde Jungs und ein historisches Liebespaar.

Der Andrang in der Buchhandlung war enorm. Hatten die sechs Gymnasiasten, die ihre aktuellen Lieblingsbücher vorstellten, doch Verstärkung mitgebracht. Schüler aus verschiedenen Klassenstufen hörten sich die Buchtipps an. Und wie meistens, war es die Mischung, die dafür sorgte, dass für tatsächlich jeden etwas dabei war, das Konzept so simple wie gelungen. „Was liest Du denn so?“ heißt das Projekt der Lehrerinnen Isabel Maier-Lang und Nora Kaltenbach. Es sei schön, dass „wir so lesebegeisterte Schüler haben“, freute sich Maier-Lang. Denn die Kinder und Jugendlichen hatten sich eben nicht als Pflichtprogramm für gute Noten durch die Seiten gequält, sondern in ihrer Freizeit die Bücher gelesen. Die Begeisterung war ihnen dann auch anzumerken.

„In meinem Buch geht es um Ponys, die auch sprechen können“, begann Rachel Bajrami, die das Buch „Die Haferhorde“ vorstellte. Lustig sei es, durchaus auch spannend, befand die Fünftklässlerin und zeigte damit den Trend auf. Denn auch die anderen Bücherfans betonten, dass Spannung ganz wichtig sei, damit ihnen ein Buch gefalle. So klang auch die Beschreibung des Buchs „Die Überlebenden“ alles andere als langweilig. Leonie Schneck präsentierte die Dystopie, die trotzdem dem Leser die Aussicht auf eine positive Wendung lässt.Markus Thomma, der nach den Sommerferien in die sechste Klasse kommt, hatte „Die Kurzhosengang und das Totem von Okkerville“ mitgebracht. „Mir gefällt besonders gut daran, dass jedes Kapitel von einer anderen Person erzählt wird“, hob er hervor.

Fantasy, Tiere und Revolution

Von „Warrior Cats“ handelt das Buch, das Vanessa Gravilli und Felicitas Friedrich vorstellten. Katzen, die sich in Clans organisiert haben, spielen in dieser Fantasy-Reihe die Hauptrolle. Um kuschelige Haustiere, wie man sie bei „Die Haferhorde“ noch vor Augen hatte, geht es dabei aber nicht. Ebenfalls aus dem Fantasygenre stammt der Buchtipp von Samuel Grünwald. Er präsentierte „Die Legende der Wächter“.

Felicitas Friedrich hatte sich einem weiteren Buch gewidmet: „1848 - Die Geschichte von Jette und Frieder“. Die Achtklässlerin zeigte, dass durchaus auch anspruchsvolle, historische Werke Jugendliche ansprechen können. „Es ist schwierig geschrieben“, räumte sie ein, gab den Inhalt der Geschichte gekonnt wieder und machte Lust auf das Buch. „Man kann die Liebe auch in schlechten Zeiten leben“, so ihr Fazit des Romans.