Bänkelgesang, Balladen und die Sehnsucht nach den Bergen

Bereits zum siebten Mal hat Hobbysänger und Tenor Werner Bayer aus Gunningen Heimbewohner und Gäste in der fast 14jährigen Tradition der „Musik zur Kaffeestunde im Dr.-Karl-Hohner-Heim“ des Fördervereins mit einem Liedervortrag erfreut. Entsprechend groß war die Vorfreude der Konzertteilnehmer, so dass die Margarita-Fuchs-Begegnungsstätte bis auf den letzten Platz gefüllt war.

Den Liederreigen eröffnete Bayer mit dem feierlich vorgetragenen „Sonntag ist’s“ von Simon Breu, so eine Pressemitteilung. Mit heller, klarer Stimme folgte ausdrucksvoll „Ach, ich hab in meinem Herzen“, das Duett der Königskinder aus der Oper „Schwarzer Peter“ von Norbert Schultze. Eindrucksvoll und besinnlich war das volkstümliche Lied „Ännchen von Tharau“, in dem Simon Dach die Tochter des Tharauer Pfarrers Anna Neander anlässlich ihrer Hochzeit, ebenfalls mit einem Pfarrer, besingt. Diesen zarten Tönen folgten mit dem „Hobellied“ von Ferdinand Reimund, vertont von Conradin Kreutzer, derbere Töne im Stil eines Bänkelsängers.

Wieder innig und gefühlvoll gesungen folgte das Liebeslied „An deinem Herzen lass mich träumen“ von Fritz Krasinsky. Dramatisch bot der Künstler, mühelos auch hohe Töne erreichend, „Es war einmal“ von Paul Lincke aus der Operette „Im Reiche des Indra“ dar. Sehr zu Gemüte gehend trug Bayer das durch Vico Torriani bekannt gewordene Lied „La Pastorella“ vor. Mit großer Freude wurde von den Zuhörern das von Bayer voller Leidenschaft und Sehnsucht nach den Bergen vorgetragene Bergsteigerlied „La Montanara“ des italienischen Alpinisten Toni Ortelli aufgenommen, das dieser einst für den Trientiner Bergsteigerchor komponiert hatte. Um die Sehnsucht nach den Bergen zu vertiefen, wurde das Lied „Wo die Alpenrosen blühn“ gesungen.

Zum alltäglichen Leben zurückgekehrt, folgten der musikalisch vorgetragene Ratschlag „Schütt die Sorgen in ein Gläschen Wein“ von Gerhard Winkler und mit heller Stimme das Lied „Ich bin so gern so gern daheim“ von Wilhelm Abt. Lustig erklang das vom österreichischen Dichter Ignaz Franz Castelli in Mundart getextete und von Hermann Küster vertonte Liebeslied „A Busserl is a schnuckrig Ding“, im Stil einer Ballade vorgetragen. Nahezu verträumt geriet „In mir klingt ein Lied“ nach der Melodie von Frédéric Chopin, etwas traurig und sehnsuchtsvoll das Liebeslied „Glaube mir, glaube mir“ von Gerhard Wilke. Spontan stimmten viele Konzertbesucher in den Gesang des oft gehörten Lieds „Tulpen aus Amsterdam“ ein. Mit dem gefühlvoll vorgetragenen „ Zauber der Nacht“ beendete der Gesangssolist sein Konzert, bei dem ihn Pianist Andreas Reil am Flügel einfühlsam und gekonnt begleitet hatte.

Mit strahlenden Gesichtern und kräftigem Beifall zeigten Heimbewohner und Gäste den beiden Künstlern ihre Dankbarkeit für dieses herrliche Konzert, nachdem sie noch zwei Zugaben herbei geklatscht hatten.

Die nächste „Musik zur Kaffeestunde im Dr.-Karl-Hohner-Heim“ findet am Sonntag, 5. April, statt.