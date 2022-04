Autosalon Altan spendet für die Tafel

Bürgermeisterin Susanne Irion besucht regelmäßig Trossinger Unternehmer – so auch vor Kurzem den Autosalon Altan in der Trossinger Stadtmitte. Im Rahmen der Betriebsbesichtigung überreichte Geschäftsführer und Betriebsinhaber Mucahid Altan der Bürgermeisterin einen Scheck in Höhe von 2000 Euro für die Trossinger Tafel. „Wir haben gehört, dass die Situation für die Tafel derzeit sehr schwierig ist und wollten helfen“, so Altan. Altan betonte auch, dass er sich mit dem Standort in hohem Maß identifiziert und ihm lokales Engagement für Sport und Soziales wichtig sind, heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung.