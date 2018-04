Autofahrerin bei Unfall verletzt

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Freitagnachmittag kurz nach 15 Uhr an der Kreuzung der Lichtbachstraße mit der Goethestraße ereignet hat, ist eine 42-jährige Fahrerin eines Fiat leicht verletzt worden. Ein 21 Jahre junger Fahrer eines Tiefkühlkost-Kleintransporters war laut Polizei auf der Goethestraße in Richtung Stadtmitte unterwegs und wollte die Kreuzung geradeaus überqueren. Hierbei achtete der junge Mann nicht auf den Fiat der 42-Jährigen, die sich von rechts auf der Lichtbachstraße und somit bevorrechtigt der Kreuzung näherte. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. An dem Fiat und dem Tiefkühl-Transporter entstand Sachschaden in Höhe von 14 000 Euro. Abschleppdienste kümmerten sich um die nicht mehr fahrbereiten Wagen. Die leicht verletzte Autofahrerin begab sich später in ärztliche Behandlung.