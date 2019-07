In der Nacht von Montag auf Dienstag ist die Feuerwehr Trossingen gegen 23 Uhr zu einem Brand auf der A81 in Fahrtrichtung Stuttgart gerufen worden. Beim Eintreffen an der Einsatzstelle stand ein Auto bereits in Vollbrand. Der Brand konnte zügig gelöscht werden, verletzt wurde niemand, so die Mitteilung der Feuerwehr Trossingen.