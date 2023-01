Auto auf Partkplatz von Baummarkt beschädigt

Zu einer Unfallflucht ist es am Montag zwischen 11 und 11.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Straße In Grubäcker gekommen. Der unbekannte Fahrer streifte mit seinem Fahrzeug nach Mitteilung der Poloizei ein auf dem Parkplatz abgestellten BMW im Bereich der linken vorderen Stoßstange. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von rund 1500 Euro zu kümmern, entfernte er sich von der Unfallstelle. Personen, die den Unfall beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf den flüchtigen Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Trossingen, Telefon 07425 3386-0, zu melden.