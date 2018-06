Ausstellung zeigt Stadtgeschichte im Spiegel der Post

Gleichzeitig mit der Vorstellung des Trossinger Jahrbuchs ist am Mittwoch eine Ausstellung „Postalisches Trossingen“ im kleinen Sitzungssaal des Rathauses eröffnet worden. Sie zeigt Wertvolles und Interessantes aus der Trossinger Post-Geschichte.

Die Briefmarkensammler-Gilde Trossingen hatte nach ihrer Auflösung im Januar (wir haben berichtet) diese Sammlung der Stadt Trossingen vermacht. Ein Teil der Sammlung ist von Helmut Auchter noch vor seinem Tod in Schautafeln aufbereitet worden. „Seit den 80er-Jahren haben wir begonnen eine heimatgeschichtliche Sammlung zur Postgeschichte Trossingens aufzubauen“, so Meinhart Gericke von der Briefmarkensammler-Gilde. . „Es gibt noch viel mehr Material in dem Fundus, den wir dem Stadtarchiv übergeben haben.“ Zur Sammlung gehören auch Briefe aus dem frühen 19.Jahrhundert, noch aus der Zeit, bevor es Briefmarken gab. Auch hat Helmut Auchter noch einige Stempel und anderes Material aus der einstigen Trossinger Postfiliale gerettet. Weitere Teile der Ausstellung erinnern an die vom der Briefmarkensammler-Gilde seit den 70er-Jahren gestalteten Trossinger Sonderstempel sowie der Partnerschaft mit den Cluser Philatelisten. „Es ist eine Genugtuung für uns“, so Meinhart Gericke, „dass wird das noch mal zeigen dürfen, bevor die Sammlung ins Stadtarchiv wandert“.

Die Ausstellung ist noch bis Ende April im kleinen Sitzungssaal zu sehen. (fawa)