Ein Unbekannter hat am Sonntag zwischen 11.40 Uhr und 12.10 Uhr ein auf der Hans-Lenz-Straße abgestelltes Auto beschädigt. Laut Mitteilung der Polizei trat oder riss der unbekannte Täter an dem auf Höhe der Eberhardstraße 1 geparkten weißen Hyundai den rechten Außenspiegel ab und verursachte dadurch einen Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Sachdienliche Hinweise auf den unbekannten Täter bitte an die Polizei Trossingen, Telefon 07425 / 3386-6.