Auf Schienen durch Europa: Interrail-Reisebericht an der VHS

- Martin Häffner, Leiter des Deutschen Harmonikamuseums und Trossinger Stadtarchivar, berichtet am Montag, 9. Mai, um 19 Uhr in der Volkshochschule von seinen Erlebnissen bei Interrail-Reisen.

Häffner ist seit Jahrzehnten Bahnreisender aus Leidenschaft. In seiner Studentenzeit absolvierte er im April 1981 mit einem Interrail-Ticket eine Rekordfahrt, indem er an einem Tag zehn europäische Länder mit verschiedenen Zügen bereiste. Er schaffte damit einen Eintrag ins Guiness-Buch der Rekorde. In der jüngeren Vergangenheit führten ihn seine Interrail-Schienentouren insbesondere durch die Schweiz und Österreich, aber auch Skandinavien und Schottland. Sein unterhaltsamer und reich bebilderter Erfahrungsbericht spricht nicht nur „Eisenbahnfreaks“, sondern alle Reisefreunde mit Interesse an Land und Leuten an, kündigt die VHS in einer Vorschau an. Anmeldung erforderlich unter Telefon 07425/91066, oder E-Mail trossingen@vhs-tuttlingen.de oder unter www.vhs-tuttlingen.de.