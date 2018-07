Volles Haus: Zum Auftakt der Kinder-Bibel-Woche der evangelischen Kirchengemeinde sind rund 100 Jungen und Mädchen ins Johannes-Brenz-Gemeindehaus gekommen. Es ist die erste Veranstaltung des Kinderferienprogramms zu Beginn der Sommerferien.

Wer die Ernst-Hohner-Straße entlangläuft, hört die Kinder schon singen - bei dem sommerlichen Wetter stehen die Fenster des Saals im Brenz-Gemeindehaus offen. Passend zum Motto „Der Countdown läuft! Flieg mit ins Weltall!“ empfängt eine Rakete über dem Eingang die Gäste. Das Haus ist liebevoll dekoriert: Die Säulen wurden zu Raketen umgestaltet, Planeten aus Luftballons und Kometen aus bunter Pappe hängen von der Wänden.

Auch die Bühne wurde aufwendig gestaltet: Hier nehmen die Figuren Professor Trottoir, ein zerstreuter Weltraumforscher, der den Namen seiner eigenen Rakete „Ariane“verwechselt, und seine findige Sekretärin Madame Baguette mit in eine Geschichte. An die knüpfen Pfarrer Michael Bastian und Dieter Kunz von „KEB - Kinder entdecken die Bibel“ an und lesen Bibelgeschichten, die später näher erläutert werden. Kunz trifft dabei mit seinen kindgerechten Erzählungen ins Schwarze - wenn er vom Propheten Jeremiah redet, sperren alle Kinder die Ohren auf. Auch für Pfarrer Michael Bastian, der in Trossingen erstmals die Veranstaltung leitet, ist das Prinzip nichts Neues: Auch in den USA, seiner alten Wirkungsstätte, hat er Kinder-Bibel-Wochen durchgeführt - „allerdings nicht in diesem Umfang“.

Die Kinder-Bibel-Woche läuft noch bis Samstag. Ein gemeinsamer Abschluss lässt die Tage ausklingen und die Bastelarbeiten können mit nach Hause genommen werden. Zum Abschlussgottesdienst mit anschließendem Grillen sind auch alle Eltern eingeladen.