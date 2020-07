FDP – Trossingens FDP-Ortsverbandsvorsitzender Andreas Anton zieht für die Liberalen im Wahlkreis Rottweil–Tuttlingen 2021 in den Bundestagswahlkampf. Bei der Wahlkreiskonferenz der beiden Kreisverbände am Donnerstagabend erhielt er als einziger Kandidat 84,2 Prozent der Stimmen.

Die Wahlkreiskonferenz stattete den promovierten Soziologen Anton mit einer satten Mehrheit aus. Anton erhielt 32 der abgegebenen 38 Stimmen. Neben drei Nein-Stimmen gab es drei Enthaltungen. Versammlungsleiter Ernst Burgbacher, der selbst 15 Jahre für die FDP im Bundestag saß, sicherte dem Bewerber für die Bundestagswahl 2021 größte Unterstützung zu. Sein Appell an den frisch gekürten Kandidaten: „Auf in den gelb-blauen Kampfanzug“.

In seiner Bewerbungsrede verhehlte der 36-jährige Andreas Anton nicht, dass die Vorkommnisse in Thüringen – FDP-Politiker Thomas Kemmerich war dort im Frühjahr mit Unterstützung der AFD zum Ministerpräsidenten gewählt worden – in ihm große Zweifel geweckt hätten, ob er zur Bundestagswahl überhaupt antreten solle. Er habe sich lange gefragt, „ob ich mein Gesicht einer Partei zur Verfügung stellen möchte, die einen solchen Fehler gemacht hat“. Doch letztendlich sei er zur Entscheidung gelangt, sich jetzt erst recht einbringen zu müssen.

Anton warnte in seiner Vorstellungsrede vor den Gefahren von Faschismus, Nationalsozialismus, Rassismus und Sozialismus. Diese Gespenster seien in Deutschland nie verschwunden, lauerten mitten in der Gesellschaft und warteten auf ihre nächste Chance.

Am Herzen lägen ihm die Außenpolitik und die Digitalisierung, doch er hob bei letzterem Thema zugleich den Zeigefinger: „Wir als Liberale müssen uns wieder viel mehr zu Anwälten der Privatsphäre machen.“ Die größte Gefahr ginge derzeit nicht vom Staat, sondern von Privatunternehmern wie Google, Facebook und Amazon aus. Außenpolitisch stehe für ihn fest: Militärische Interventionen der deutschen Bundeswehr dürften ausschließlich bei Vorliegen eines UN - Mandats in Betracht gezogen werden.

Ob Anton tatsächlich in den Bundestag einziehen kann, hängt davon ab, wie die FDP bei der kommenden Bundestagswahl abschneidet und an welcher Stelle er auf der FDP-Landesliste stehen wird, die im Oktober aufgestellt wird.