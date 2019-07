Von obs

Ein schwerer Unfall hat sich am Dienstag gegen 10.05 Uhr in der Ravensburger Weststadt ereignet. Dabei wurden zwei Menschen schwer verletzt. Laut Polizeibericht fuhr ein Wagen von der Meersburger Straße kommend zu schnell in die Abzweigung zur Alfons-Maurer-Straße in die Rechtskurve und fuhr dabei über die Verkehrsinsel unterhalb der Brücke. Er prallte auf den Betonpfeiler der Brücke und wurde von dort rund 50 Meter weit weggeschleudert. Den Fahrer musste die Feuerwehr mit der Rettungsschere aus dem völlig zerstörten Fahrzeug schneiden.