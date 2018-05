Arbeit beginnt Wochen vor dem Feiertag

Fronleichnamsprozessionen haben in katholischen Gemeinden eine lange Tradition und bei den Gläubigen einen hohen Stellenwert. Geschmückte Altäre und Blumenteppiche sind untrennbar mit diesen Prozessionen verbunden. So ist es auch in Gunningen, wo an vier verschiedenen Stationen der Gemeinde Altäre aufgebaut werden. Einer davon vor dem Haus der Familie Bayer.

„Wir haben diese Tradition vor rund 30 Jahren von Felix Erb übernommen“, berichtet Günter Bayer. „Für meine Frau Christel war das aus Glaubensgründen eine Selbstverständlichkeit, und wir haben die Entscheidung mitgetragen“, fügt Günter Bayer hinzu. So ist die viele Arbeit, die mit der Gestaltung des Fronleichnam-Altares einher geht, bis heute eine gemeinsame Leistung der ganzen Familie. „Inzwischen ist meine Tochter Heidi der kreative Kopf“, berichtet Bayer.

Schon Wochen vor dem Feiertag wird überlegt, welches Motiv gestaltet werden soll. Anregungen für das Gunninger Altarbild holt sich die Familie Bayer bei anderen Prozessionen, wie zum Beispiel der in Hüfingen. Der erste Schritt ist ein Entwurf des Motivs, das entstehen soll. Dann wird das Bild auf Papier in Originalgröße vorgemalt. „Die Auswahl ist stark davon abhängig, welche Blüten es noch gibt“, erklärt Günter Bayer.

Sobald diese Frage geklärt ist, geht es daran Blüten zu sammeln. Im Wald, im Garten, an Wiesenrändern, gespendet von Bekannten und Freunden oder sogar eigens gepflanzt, müssen große Mengen von Blüten, Gräsern und Zweigen zusammengetragen werden, damit das Bild entstehen kann. „Die Blüten werden manchmal bei uns im Keller auf Papier ausgelegt, damit sie nicht welken“, erklärt Bayer.

Zunächst werden die Konturen mit Kaffeesatz gestreut

Die Hauptarbeit, das Legen des Bildes, kann erst am Morgen des Feiertags selbst erfolgen. Die Konturen werden mit Kaffeesatz gestreut, die Flächen dann mit den Blüten gefüllt. So entsteht jedes Jahr ein farbenprächtiges christliches Motiv. Die Tücher, die den Hintergrund des Altares bilden, wurden noch von Felix Erb angeschafft und an Familie Bayer übergeben. Sie werden das ganze Jahr über sorgsam gelagert und am Morgen des Fronleichnamstages an der Hauswand angebracht.

Für Familie Bayer beginnt der Tag um vier Uhr morgens. „So gegen acht Uhr sind wir dann fertig. Dann frühstücken wir gemeinsam und um neun Uhr gehen wir in den Gottesdienst“, erzählt Günter Bayer.