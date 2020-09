Mit zwei gut zweistündigen Vorstellungen im Trossinger Kesselhaus hat Heinrich Del Core am Sonntag beim Kultursommer 2020 sein Publikum begeistert. Angekündigt als „Nur das Beste aus zehn Jahren Comedy“, präsentierte er Alltagsbeobachtungen, familiäre Erlebnisse und Anekdoten.

Das Publikum bewies Kenntnis des Repertoires und nutzte das Angebot, sich Ausschnitte aus Del Cores Programm zu wünschen und damit selbst mitzuentscheiden, was an diesem Vormittag als „das Beste“ zu erleben war, ergänzt von del Core um Teile des neuen Programms „Glück g'habt“. Dieser freute sich sichtlich über die Kommunikation mit echtem Publikum, denn vier Monate lang hatte er sein Programm vor allem durch Trockenübungen am Spiegel frisch gehalten, wie er den Zuschauenden verriet.

Glück ist nach Auffassung des Kabarettisten, wenn „etwas Schlimmes oder Blödes nicht passiert“, es aber hätte eintreffen können. So habe er doch beispielsweise Glück mit seiner Partnerwahl, denn wer wisse schon, mit wem er ansonsten zusammen und ob er überhaupt glücklich wäre? Es lohnt sich durchaus, diese philosophisch interessante Interpretation länger zu durchdenken. Hierzu blieb dem Publikum während der Vorstellung aber kaum Zeit, denn Del Core verstand es, mit einer flüssigen und von Wortwitz geprägten Erzählweise und Stille an pointierten Stellen amüsante Bilder in den Köpfen der Zuschauer hervorzurufen.

So berichtete er zunächst von alltäglichen Verwirrungen im Supermarkt, etwa über vor lauter „Porree“-Schildern unauffindbaren Lauch (vor allem, weil man „Porree“ doch eigentlich mit „ü“ schreibe). Zudem sei sein Metier eher der Einkauf elektronischer persönlicher Dinge. Und: „Apfelmus ist eben kein' Apple watch“. Allen, die ebenfalls nicht um das Verhältnis von Lauch und Porree wussten, sei seine Einkaufstasche mit dem Slogan „Lauch oder Porree ... Hauptsache Bodenhaltung!“ empfohlen.

Del Core findet in modernen Autos vermehrt Ausstattungen mit fragwürdiger Notwendigkeit: Menschen mit „Mittelarm“ für die „Mittelarmlehne“ waren auch im Publikum nicht zu finden. Visuelles Higlight des Vormittages war Del Cores Zahnbürstenakrobatik und die Präsentation einer für den Haushaltsgebrauch gedachten „Gebisszange“, eingerahmt von Berichten über die Historie der Zahnprothesen, deren erste Versionen als „Prothesen Martin Luthers“ den Protestantismus auslösten.

Nach gut zwei Stunden mit Del Cores skurrilen Beleuchtungen von allerlei Körperlichkeiten, alltäglichen Begebenheiten, schwäbischen Eigenarten, Familiensituationen und missverständlicher Ehekommunikation gab das Publikum stehenden Applaus. Allerdings dürfte es auch Zuschauende geben, die irritiert über die Dominanz der überwiegend traditionellen Geschlechterklischees sind, die in den von Del Core präsentierten Alltagswelten kaum reflektiert, geschweige denn aufgebrochen werden.

Del Core verabschiedete sein Publikum mit einem Appell, dass Kultur auch systemrelevant sei und die Organisation von Kulturveranstaltungen unter Einhaltung von Hygieneregeln gut funktioniere.