Antrittskonzert der neuen Trossinger Jazz- und Pop-Professoren

Seit einem Jahr wirken die beiden Professoren Matthias Anton und Tobias Hoffmann nun gemeinsam an der Hochschule für Musik Trossingen. In dieser Zeit haben die beiden intensiv zusammengearbeitet und sich dabei kennen und schätzen gelernt. Am Donnerstag, 5. Mai, 19.30 Uhr, sind beide im Konzertsaal der Hochschule mit einem offiziellen gemeinsamen Antrittskonzert zu erleben.

Hierbei präsentieren sie ihren eigenen Bandprojekte mit speziell für diesen Abend zusammengestellten Programmen. Am Schluss gibt es eine gemeinsame musikalische Aktion, jedoch noch mit einer ganz besonderen Überraschung. Der Eintritt ist frei.

Die erste Konzerthälfte bestreitet der E-Gitarrist Prof. Tobias Hofmann gemeinsam mit der Tobias Hoffmann Band. Mit dabei sind Roman Babik (Hammond Organ), Frank Schönhofer (Bass) und Jan Philipp (Drums). In der zweiten Konzerthälfte ist dann der Saxofonprofessor Matthias Anton mit seinem Quartett zu hören, das von Philipp Moehrke (Piano, Keyboards), German Klaiber (Bass) und Matthias Füchsle (Drums).