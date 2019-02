Anika Neipp und Frank Golischewski blicken zurück

Es ist wieder soweit: Seit mehr als zehn Jahren teilen Anika Neipp und Frank Golischewski bei ihrem satirischen Jahresrückblick „Linsen, Spätzle, Saitewürscht“ vom 7. bis zum 10. März in der Trossinger Kulturfabrik Kesselhaus aus. Frech, musikalisch, kabarettistisch geht es da zu, wenn es rückblickend auf 2018 heißt: „Wer zuletzt lacht - !“

Was hat es nicht alles an vermeintlichen Gewinnern gegeben die letzten Jahre, von den Austrittbefürwortern in Großbritannien bis zum Mauer-Bauer Donald Trump. Aber nicht alle Träume scheinen wahr zu werden auch nicht alle Befürchtungen: „Merkel muss weg!“ hat sich selbst erledigt, und Flüchtlinge kommen nur noch dramatisch wenige, wenn die Geburtenrate nicht bald nach oben geht, sieht es für die Bio-Germanen dunkel aus.

Reichlich Diskussionsstoff für Frank Golischewski und Anika Neipp, die sich nebenbei auch noch um Fragen des Klimawandels im Büro kümmern, wo mittlerweile die Frauenquote um sich schlägt. Zwischen Feinstaub und Methangas versuchen sich die Klimaschädlinge aus der Atmosphäre zu ziehen, die sie vergiften, doch bevor allen die Luft wegbleibt, füllen Neipp und Golischewski noch einmal die Lungen und singen ein Lied auf die neuen Jahreszeiten. Welt- und Lokalpolitik bekommt ihr Fett weg, Landes- und Bundesentscheidungen kommen unter die Lupe. In Schlagzeilen und Nachrufen wird an die wichtigen Ereignisse des Jahres 2018 erinnert, und die Eventgastronomie Trossingen serviert in der Pause natürlich die Titel-Speise des Programms: Linsen, Spätzle, Saitewürscht.