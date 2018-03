Angler müssen Anfischen verschieben

Die Kälte der vergangenen Woche hat auch für den Trossinger Angelsportverein Konsequenzen gehabt: Eigentlich wollten sie die Saison am 11. März eröffnen, allerdings können die neuen Fische erst am Karfreitag in den Weiher eingesetzt werden, wie der Vorsitzende Werner Hauser bei der Hauptversammlung am Freitag sagte.

800 Kilo Fische planen die Angler, in diesem Jahr einzusetzen. Überwiegend handelt es sich um Forellen und Karpfen. Das sind 150 Kilo mehr, als 2017 eingesetzt wurden. Allerdings musste der Termin aufgrund der Witterung verschoben werden, womit auch das Anfischen verlegt werden musste.

Ansonsten verläuft das Vereinsleben der Angler in geregelten Bahnen. Für das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden fand sich mit Schriftführer Werner Schmid ein Kandidat, er wird künftig beide Posten übernehmen. Weiter verstärkt wird der Verein von Savir Bender, der nach drei Jahren auf Probe endgültig als Mitglied aufgenommen wurde.

Der Angelsportverein ist von einem hohen Engagement der Mitglieder gekennzeichnet. 313 Arbeitsstunden wurden im vergangenen Jahr geleistet. „117 Stunden entfielen dabei alleine auf das Rasenmähen in der vereinseigenen Anlage. Weitere 80 Stunden waren die Helfer mit dem Putzen und Räuchern der Fische beschäftigt, die dann zu Ostern auf dem Wochenmarkt verkauft wurden“, berichtete Helmut Bender.

Ein Garant für die beständige Arbeit des Vereins sind auch seine langjährigen Mitglieder. So nahm Horst Rapp eine Ehrung für 25-jährige Mitgliedschaft in Empfang. „Er war unter anderem eine große Hilfe beim Bau unserer Hütte“, lobte der Vorsitzende Werner Hauser.

Seit 50 Jahren dabei

„Seit einem Jahr nach der Gründung und somit seit 50 Jahren gehört Heinz Koch dem Angelsportverein an“, fuhr Werner Hauser fort. Heinz Koch, der 17 Jahre lang Vorsitzender des Verein war, erhielt die Ehrennadel in Gold. „Ich habe Höhen und Tiefen in diesem Verein mitgemacht und ich habe immer noch Freude daran“, sagte Koch, als er die Ehrung entgegennahm.

Zum Thema Jugendgruppe erfuhren die Mitglieder, dass diese derzeit aus sieben Jugendlichen besteht. „Wir treffen uns 14-tägig zu verschiedenen Unternehmungen“, berichtete der Jugendleiter Kurt Lamprecht. „Auch in diesem Jahr kann der Verein auf die Unterstützung der Jugend beim Kinderferienprogramm der Stadt Trossingen, sowie bei den Festen und Arbeitseinsätzen zählen“, so Lamprecht. „Ich hoffen, wie immer, dass wir noch mehr Jugendliche für den Angelsport begeistern können“, schloss sich Werner Hauser dem Bericht des Jugendleiters an.