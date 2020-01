Angebranntes Essen löst Feuerwehreinsatz aus

Zu einem Feuerwehreinsatz ist es am Samstag gegen 20.38 Uhr am Theresienplatz in Trossingen gekommen. Eine Hausbewohnerin teilte Rauchgeruch im Gebäude mit.

Nachdem die Freiwillige Feuerwehr Trossingen die betroffene Wohnung geöffnet und betreten hatte, konnten dort zwei stark alkoholisierte Personen schlafend angetroffen werden, berichtet die Polizei. Grund für die Rauchentwicklung war angebranntes Essen auf dem Herd. Die 30 und 56 Jahre alten Wohnungsinhaber kamen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung zur Beobachtung in ein Klinikum. Sachschaden entstand nicht.