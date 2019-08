An Erntedank soll die Tafel bedacht werden

Nach der Sommerpause hat der Trossinger Tafelladen wieder geöffnet. Rund 120 Menschen sind auf die Möglichkeit, sehr günstig einkaufen zu können, angewiesen. Die evangelische Kirche Trossingen ruft nun zu einer Spendenaktion auf.

Das Warenangebot im Tafelladen in der Hohnerstraße hängt davon ab, was Supermärkte, Einzelhändler oder Privatpersonen spenden. Manuela Schwarzwälder, die gemeinsam mit Melitta Jekel die karitative Einrichtung leitet, betont in Gesprächen immer wieder, dass es besonders an Milchprodukten, aber auch Öl oder Kaffee mangelt. Die evangelische Kirche schlägt deshalb in ihrere Mitteilung im Kirchenblatt vor, dass die Gläubigen zum Erntedankfest Lebensmittel für die Tafel spenden können. Besonders lang haltbare Lebensmittel wie Speiseöl, Zucker, Konserven, Nudeln, Reis, Mehl und Kaffee eigneten sich dafür. Dann nämlich kann die Tafel einen Vorrat für Zeiten, in denen sie weniger Spenden erreichen, anlegen.

Wer Spenden beisteuern möchte, kann diese am Samstag, 5. Oktober, von 9 bis 13 Uhr in der Martin-Luther-Kirche abgeben. In Schura können die Gaben zum Erntedankfest schon am Freitag, 4. Oktober, von 16 bis 18 Uhr in der Kirche abgegeben werden. Für das Erntedankfest am Sonntag, 6. Oktober, werden diese Lebensmittel zusammen mit den anderen Erntegaben rund um den Altar aufgebaut, so die Ankündigung weiter.

Am darauffolgenden Montagmorgen sollen - so der Plan der evangelischen Kirche - die Lebensmittel-Spenden in den Trossinger Tafelladen gebracht werden. Und dort werden die Waren auch gebraucht. Nur, wer nachweislich finanziell bedürftig ist, also zum Beispiel Hartz-IV-Empfänger ist, darf im Tafelladen einkaufen. Gemüse und Brot kosten hier meist unter einem Euro. Für Menschen, die mit sehr wenig Geld haushalten müssen, sei dies eine oft bitter nötige Entlastung, so die Erfahrung des Tafelladen-Teams.

Doch die Tafel ist nicht nur auf Spenden angewiesen, sondern auch auf ehrenamtliche Helfer. So werden Menschen gebraucht, die die Waren vorsortieren oder beim Verkauf helfen. Momentan ist das Tafel-Team auf der Suche nach ehrenamtlichen Fahrern, die die gespendeten Lebensmittel bei den Supermärkten abholen.

Wer es sich zutraut, einen VW-Crafter zu fahren und auch beim Tragen der Kisten anpacken kann, der kann sich bei Manuela Schwarzwälder unter Telefon 07425733 87 94 melden