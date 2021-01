Amazon-Plänen weht ein scharfer Wind entgegen

Der Gegenwind gegen die in Trossingen geplante Amazon-Ansiedlung wird immer schärfer: Günther Kapphan wendet sich in einem offenen Brief in Abstimmung mit der BI Schura an die Einzelhändler und bittet um Unterstützung bei der Verhinderung der Amazon-Ansiedlung. Die Unterschriften-Aktion der BI gegen das Vorhaben nimmt Fahrt auf. Und selbst Tuttlingens Oberbürgermeister Michael Beck hat sich nun kritisch zu Wort gemeldet.

„Helfen Sie mit, dass Trossingen als einkaufsfreundliche Stadt auch im Umfeld weiterhin wahrgenommen werden ...