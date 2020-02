Am Hohner-Konservatorium knirscht es

Am Hohner-Konservatorium ist derzeit einiges im Umbruch. Zum Positiven, wie Geschäftsführer Bernhard van Almsick findet. Zum Negativen, wie Kritiker aus der Trossinger Musikszene meinen.

Die Rede ist in der Musikszene auch von abwandernden Studenten und Wechseln bei den Dozenten, von schlechter Stimmung im Haus. Für Wirbel sorgte auch die Bekanntmachung, dass die Firma Hohner künftig die Harmonica Masters Workshops organisieren wird und das Konservatorium das Festival „Akkordeon grenzenlos“ aussetzen und umstrukturieren wird. Van Almsick hatte diese Schritte damit begründet, dass durch die Masters keine neuen Studenten gewonnen wurden und „Akkordeon grenzenlos“ in dieser Hinsicht mehr Erfolg hätte, wenn es in der zweiten Jahreshälfte stattfindet (wir haben berichtet).

„Auf mich sind einige Leute zugekommen und haben ihre Sorgen geäußert“, erzählt beispielsweise Markus Santo. Der Trossinger Gastronom sitzt für die Freien Wähler im Gemeinderat. In den Gesprächen, sagt er, sei es vor allem um personelle Veränderungen am Konservatorium gegangen.

Gut unterrichtete Kreise berichten, dass sich mittlerweile mehrere Protagonisten aus der Trossinger Musikszene, aber auch aus dem Gemeinderat mit dem Thema auseinandersetzen. Sie haben auch Bürgermeister Clemens Maier auf angebliche interne Probleme am Konservatorium aufmerksam gemacht. Die Stadt gehört neben der Firma Hohner und dem Landkreis Tuttlingen zu den drei Gesellschaftern des Konservatoriums.

Maier selbst will sich weder zu Personalfragen noch zur Stimmung im Hohner-Konservatorium äußern. Auch sei ihm nicht bekannt, dass Studenten „im größeren Stil abwandern.“ Was „Akkordeon grenzenlos“ und die Harmonica Masters Workshops beträfe, so seien diese in erster Linie Akquiseveranstaltungen fürs Konservatorium. Unabhängig vom Mehrwert für die Stadt Trossingen, der sie regelmäßig internationale Gäste und Aufmerksamkeit bescheren, müssten sie in erster Linie ihren Zweck erfüllen: „Und die Einschätzung, ob eine Veranstaltung Studenten bringt, muss aus dem Konservatorium selbst kommen.“ Er betonte aber, dass die Gesellschafter das Kons „eng begleiten“ würden. Ob die aktuelle Situation in der Gesellschafterversammlung am Dienstagmittag zur Sprache kommen würde, wollte Maier in deren Vorfeld nicht kommentieren.

Bernhard van Almsick wehrt sich indes dagegen, alle Veränderungen am Konservatorium als negativ darzustellen. „Wir stehen blendend da“, stellt er fest, „wir haben viel Positives auf den Weg gebracht.“ Die Einrichtung präsentiere sich verstärkt in der Öffentlichkeit, es gebe mehrere neue Angebote und Projekte (siehe auch Bericht unten). So findet etwa am 2. Mai ein großer Infotag mit Workshops und Vorträgen statt. Ausgebaut wird derzeit die Kooperation mit dem Konservatorium in Prag.

Dass das Kons viele Studenten verloren haben soll, sei definitiv falsch, sagt van Almsick. Im Gegenteil gebe es schon viele Bewerbungen für die kommenden Aufnahmeprüfungen. Dass in Einzelfällen Studenten unter dem Jahr gehen, um beispielsweise an eine Musikhochschule zu wechseln, sei nichts ungewöhnliches. Personelle Veränderungen könne und möchte er indes nicht kommentieren. Für das Aussetzen des Festivals „Akkordeon grenzenlos“ und die Übernahme der Harmonica Masters durch Hohner habe es gute Gründe gegeben.

Doch nicht alle Veränderungen, die für Gesprächsstoff sorgen, gehen dabei vom Konservatorium aus. So hat die Hochschule Osnabrück, Institut für Musik, 2019 die jahrelange Kooperation mit dem Hohner-Konservatorium Trossingen beendet, die den Kons-Absolventen die Möglichkeit gegeben hatte, in Osnabrück einen Bachelor-Abschluss zu erwerben. Grund dafür sei der veränderte Studienbetrieb der Hochschule sowie deren hohe Studentenzahl gewesen, so van Almsick. „Das hat mich sehr getroffen“, sagt er. Die Suche nach einem neuen Kooperationspartner laufe, so der Geschäftsführer, er habe bereits etliche Gespräche geführt. Für die Studenten habe das Ende der Kooperation allerdings keine gravierenden Konsequenzen: Einen Bachelor-Abschluss könnten sie auch an anderen Hochschulen machen. „Prinzipiell kann jede Hochschule die am Hohner-Konservatorium erbrachten Leistungen anerkennen“, so van Almsick. „Dabei handelt es sich um individuelle Entscheidungen.“

Aufregung herrscht in der Musikszene trotzdem. Viele Profimusiker sind über die internen Konflikte informiert, selbst betroffen oder haben enge Verbindungen zum Konservatorium. Doch weil die Musikszene in Trossingen überschaubar ist und jeder jeden kennt, will fast niemand mit Namen in der Zeitung stehen. Zu groß ist die Sorge, selbst mit Nachteilen rechnen zu müssen. Denn besonders freiberufliche Musiker hangeln sich nicht selten von einzelnen, schlecht dotierten Lehraufträgen zum nächsten. Wer dann bei einer Einrichtung wie dem Konservatorium keinen Fuß mehr in der Tür hat, kann leicht in finanzielle Schwierigkeiten geraten.

„Es wäre sehr schade, wenn das Hohner-Konservatorium an die Wand gefahren würde, weil es an fehlender Sensibilität für die gewachsenen Strukturen mangeln würde. Das wäre ein Schlag ins Gesicht der Musikstadt, das Kons ist mit die älteste Einrichtung in der Stadt“, sagt Anika Neipp, die für die FDP im Gemeinderat sitzt. „Wir können stolz auf das Konservatorium sein. Denn es sorgt dafür, dass Trossingen in der Musikszene in aller Munde ist.“ Die Reputation des Hohner-Konservatorium strahle nicht nur deutschlandweit aus, sondern auch international, so Anika Neipp.

Neipp hatte bis vor einiger Zeit selbst als Dozentin für Stimmbildung am Konservatorium gearbeitet, dort aber bereits vor dem Wechsel von Dieter Dörrenbächer zu van Almsick aufgehört, weil sie die Arbeit an der Musikhochschule zu sehr in Beschlag genommen hatte. Sie spricht also aus eigener Erfahrung wenn sie sagt: „Die Dozenten am Hohner-Konservatorium machen einen super Job.“