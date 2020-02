Am Dienstag heißt es: „Play that funky Music“

Die Reinigungsfirma Stier hat beim Brand ihres Firmensitzes in der Nacht auf Sonntag fast alles verloren. „Das Gebäude ist komplett, restlos abgebrannt“, sagt der kaufmännische Leiter Manuel Abele.

Die Halle in der Wangener Straße samt darin befindlicher Büros war am Sonntag gegen 2.30 Uhr in Brand geraten. Übrig sind nur noch die Grundmauern.

Die Polizei geht von einem Schaden von mehreren Hunderttausend Euro aus. Seit Sonntagmorgen befindet sich die Notfallzentrale der Firma im Büro bei der Chefin Barbara Stier ...