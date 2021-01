Alternativer Sternsinger-Segen fürs Trossinger Rathaus

Der traditionelle Besuch der Sternsinger zum Jahresbeginn im Trossinger Rathaus hat in diesem Jahr auf Grund der Abstandsgebote ausfallen müssen. Der Sternsinger-Segen samt Kreide und Weihrauch kam dennoch zur Stadtverwaltung, denn das Sternsinger-Team der katholischen Kirche hatte sich auf Grund der besonderen Bedingungen in diesem Jahr für den Briefversand an die Haushalte entschieden (wir berichteten).

Pfarrer Thomas Schmollinger überbrachte laut einer Pressemitteilung stellvertretend für die Sternsinger den Brief, in dem Aufkleber mit dem Aufdruck 20*C+M+B+21, Kohle, Weihrauch und Kreide enthalten waren. Schnell war der „Do-It-Yourself-Sternsinger-Segen“ mittels Amts-Leiter über dem Eingangsportal des Rathauses angebracht.

„Hoffen wir, dass unsere Bürgerinnen und Bürger bald auch wieder ohne Einschränkungen für den Publikumsverkehr die Rathaustür nutzen können“, heißt es in der Pressemitteilung der Stadt.

„Kindern Halt geben – in der Ukraine und weltweit“ lautet das Motto der Sternsinger 2021. „Die diesjährige Spende für die Sternsinger haben wir Corona-konform überwiesen und hoffen, dass viele Spenden für Hilfsprojekte zusammen kommen, und dass Caspar, Melchior und Balthasar im nächsten Jahr wieder persönlich den Segen zu den Menschen bringen können. Herzlichen Dank an die ehrenamtlichen Helfer und Pfarrer Thomas Schmollinger für die Organisation und Durchführung dieser kreativen Sternsingeraktion“, so die Mitteilung der Stadtverwaltung.