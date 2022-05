Alte Musik am Sonntagnachmittag startet wieder

Alte Musik am Sonntagnachmittag startet am Sonntag, 8. Mai, um 17 Uhr im Alten Rat- und Schulhaus in Trossingen – das übrigens sein 500-jähriges Bestehen feiert.

Das Ensemble „La Protezione della Musica“ des Trossinger Sängers Jeroen Finke, sorgt mit seinem neuen Programm geistlicher Konzerte des 17. Jahrhunderts für einen fulminanten Neustart der Reihe, heißt es in einer Ankündigung des Veranstalters. Von Jeroen Finke, derzeit Student in der Gesangsklasse Jan Van Elsackers, und Freunden im Jahr 2015 gegründet, hat sich „La Protezione della Musica“ innerhalb kürzester Zeit zu einem anerkannten Ensemble für historisch informierte Aufführungspraxis entwickelt. Getreu seinem Namen hat es sich die Gruppe zur Aufgabe gemacht, wenig beachtete oder unentdeckte Musik aus dem Frühbarock zu erschließen und aufzuführen.

Im Konzert am 8. Mai erklingen in fünfköpfiger Besetzung unter dem Titel „Laudate Dominum“ vorwiegend Werke des Stuttgarter Hofkomponisten Samuel Capricornus und seines Widersachers und Organisten Philipp Friedrich Böddecker. Außerdem werden Werke italienischer und deutscher Zeitgenossen gespielt, deren Musik Capricornus aufführte und bewunderte. Der Dresdner Hofkapellmeister Heinrich Schütz stand mit seinem Stuttgarter Kollegen im regen Briefkontakt, und daher werden auch einige seiner Werke pünktlich zum Jahr seines 350. Todestags erklingen. Insgesamt „eine verführerische Welt frühbarocker Klänge, virtuoser Diminutionen und affektreicher Melodien“, verspricht Ensemblegründer Jeroen Finke dem Publikum.

In diesem Konzert dient der Spendenerlös aus gegebenem Anlass nicht wie gewohnt dem Erhalt des ältesten Trossinger Profanbaus, sondern der Unterstützung Studierender aus der Ukraine. Der Eintritt ist frei. Einlass ab 16.30 Uhr