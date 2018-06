„Als Politiker hat man die Pflicht zu helfen“

Eine hitzige Diskussion über den Militäreinsatz in Syrien, Eindrücke aus dem Leben eines Politikers und eine ganz besondere Einladung machten den Besuch der Bundestagsabgeordneten Kordula Kovac (CDU) am Gymnasium zu einem besonderen Nachmittag, der die Schüler zum Nachdenken brachte. Die Politikerin war am Dienstagnachmittag gekommen, um mit den Schülern über die aktuelle politische Situation zu sprechen.

Das Klassenzimmer war voll besetzt, als Kovac hereinkam — die komplette Jahrgangsstufe 2 anwesend. In Empfang genommen wurde Kovac von Teba Al Mohammedawi, einem Mädchen aus dem Irak. Sie war vor einem Jahr nach Deutschland gekommen und hat vor kurzem den Sprung auf das Gymnasium geschafft. Friedrich Martensen, u.A. Gemeinschaftskundelehrer, hielt eine kleine Empfangsrede, in der er auf die letzten Begegnungen mit der Abgeordneten zurückblickte: Im Juli 2014 war sie bereits nach Trossingen gekommen, im September traf sie Martensens Geschichtskurs in Berlin, wo sie einen erneuten Besuch versprach, den sie nun einlöste.

Zu Beginn beschrieb Kordula Kovac ihre Tätigkeit als Bundestagsabgeordnete. Sie sitzt seit 2013 im deutschen Parlament, im Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft sowie im Petitionsausschuss. Die Abgeordnete arbeitet außerdem als Schriftführerin — ihre Aufgaben und den Ablauf einer Sitzungswoche erklärte sie sehr anschaulich: „Es gibt mehrere Schriftführer, manche müssen auch die Zurufe aufschreiben. Dafür müssen sie natürlich alle 630 Abgeordneten kennen“.

Hausaufgabenbetreuung für Flüchtlingskinder gelobt

Nach den Eindrücken aus Berlin wurde der Vortrag allmählich zur Diskussion — Kovac berichtete vom beschlossenen Syrien-Einsatz der Bundeswehr und ließ auch hier in ihre Gefühlswelt blicken: „Für mich war es eine schwere Entscheidung, man geht sehr in sich. Ich habe dann für mich gesagt: Man kann es nicht anders machen“.

Sie schlug eine Brücke zum letzten Besuch in Trossingen und redete über die Flüchtlingskrise, die 2014 noch kein großes Thema war: Sie hatte schon letztes Jahr eine Reise nach Italien unternommen und dort gesehen, wie chaotisch die Situation war“, so Kovac. Es waren 20.000 Menschen „verloren gegangen“, weil sie sich nicht registriert hatten. Die Politikerin realisierte, dass man diesen Menschen helfen muss: „Ich bin beeindruckt, wie ihr den Kindern bei den Hausaufgaben helft, Teba kann richtig gut Deutsch sprechen“, sagte sie in Anbetracht des Hausaufgabenbetreuung-Projekts der Oberstufenschüler, bei dem Kinder von Flüchtlingen und Ausländern unterstützt werden. Es wurde nach dem Kovac-Besuch 2014 initiiert und dieses Jahr von Eleni Poulios und Lily Schrumpf übernommen und weitergeführt.

Diskussion deckt viele Themen ab

Die anschließende Diskussion hatte ein breites Themenspektrum. Auf die Frage, wieso eine militärische Intervention in Syrien notwendig sei, hatte die Politikerin eine klare Antwort: „Wir haben vier Jahre lang geglaubt, wir kriegen das in den Griff. Aber so guckt man zu, wie die Menschen sterben. Das, was in Paris passiert ist, hätte auch in Deutschland passieren können. Entweder man schaut zu, oder sagt: Bis hierhin und nicht weiter“, so Kordula Kovac.

Die Abgeordnete betonte nochmals, dass Deutschland lediglich Aufklärungsflugzeuge nach Syrien schicke und nicht aktiv mitkämpfe. Es gebe verschiedene Wege zum Frieden, für eine Lösung ohne Gewalt existiere keine Hoffnung mehr: „Man kriegt mit, was da unten passiert und als Politiker hat man die verdammte Pflicht zu helfen“, so Kovac über die „größte Bedrohung nach dem Zweiten Weltkrieg“.

Friedrich Martensen und ein Schüler gingen auf die politische Stabilität im arabischen Raum ein, die durch viele Stellvertreterkriege und militärische Interventionen im Laufe der Jahre total destabilisiert wurde. So sei er nicht überzeugt, dass die Luftschläge zum gewünschten Effekt führen.

Daraufhin zählte Kovac erneut einige Dinge auf, die man bereits unternehme: Das Abkappen der Geldmittel, das Abschneiden der Grundlagen: „Es sind viele Dinge, die zusammen greifen müssen, um den IS kampfunfähig zu machen“, so Kovac, „es ist schwer, dass diese Menschen zu einer anderen Einsicht kommen, da sie ideologisch abgedreht sind“.

Kordula Kovac verteilte am Ende ihre Visitenkarte, interessierte Schüler können sie kontaktieren und im Bundestag besuchen. Am Ende fragte sie die Schüler, wer mit ihr tauschen wolle - keiner meldete sich.

Eine Schülerin meinte, dass sie zu viel Verantwortung übernehmen müsse. Kovac entgegnete: „Es ist nicht einfach, aber es macht auch Spaß. Vor allem, wenn man helfen kann“.