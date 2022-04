Alle verschobenen Kulturtermine werden nachgeholt

Mit dem großen „Verschiebe-Bahnhof“, auf dem die Veranstaltungstermine der Kultur gelandet sind, steht die Stadt Trossingen nicht alleine da: überall klagen Veranstalter über die Vielzahl an Konzerten, Theater- und Musicalproduktionen, die wegen der Pandemie ausfallen oder verschoben werden mussten. Letztendlich finden aber in Trossingen alle Veranstaltungen, die im Kultur-Saisonheft präsentiert werden, statt, wenn auch als Nachholtermine, die bis in die nächste Saison geschoben werden mussten, teilt der Kulturbeauftragte der Stadt Trossingen in einem Schreiben mit.

So freuen sich die Fans von Wladimir Kaminer auf jede Menge Satire und Unterhaltung am Samstag, 23. April, um 20 Uhr im Konzerthaus mit dem deutsch-russischen Autoren, der seit seinem Durchbruch mit „Russendisko“ das Publikum zu Lachsalven hinreißt. Besucher mit ukrainischen Herkunft/Pass haben freien Eintritt (bitte an der Kasse nachfragen).

Udo Jürgens gilt als einzigartiger Lieder-Komponist und Autor: Von „Mercy Cherie“ über „Griechischer Wein“ bis zu „Ich war noch niemals in New York“ sind diese Hits zu hören am Sonntag, 1. Mai, um 20 Uhr im Konzerthaus.

Auch „Poetry Slam“ mit fünf Lyrikern, präsentiert von Jonathan Dom findet wie geplant am Sonntag, 15. Mai, in der Kulturfabrik Kesselhaus statt. Das Ensemble „RIFIFI“ hingegen musste seine Revue „Von Häwelmann bis Mull-Romanzen“ zum Thema „25 Jahre Kulturfabrik Kesselhaus“ auf den Dezember 2022 schieben, zu dicht drängen sich am vierten Mai-Wochenende die Nachholtermine in der Musikstadt.

Der Geiger und Dirigent Anton Steck mit „L’orchestre héroíque“ wird den geplanten Termin am Samstag, 4. Juni, um 20 Uhr wahrnehmen können und Werke von Telemann bis Vivaldi präsentieren. Die Veranstaltung „60+2 Jahre Konzerthaus & 33+2 Jahre Klavierhaus Hermann“ am 26. Juni entfällt, „LORIOTs Dramatische Werke“ mit dem Ensemble „RIFIFI“ und Alice Hoffmann (TV-Familie Becker) werden in der kommenden Saison nachgeholt, der Termin noch bekanntgegeben.

„Forever Amy“ mit der Original-Amy-Winehouse-Band musste zweimal verschoben werden: am Dienstag, 28. Juni, ist es nun endlich soweit, die Sängerin Alba Plano, stimmlich der Ausnahme-Sängerin sehr ähnlich, wird die besten Hits von Amy Winehouse auf die Bühne bringen. Nachgeholt wird am Sonntag, 19. Juni, um 17 Uhr das Konzert des Sinfonischen Jugendblasorchesters Baden-Württemberg (ursprünglich für den 6. Januar als Neujahrskonzert geplant); der Nachholtermin für die Veranstaltung „Ein Abend mit Georg Quand“ mit einem fachmännischen Einblick in die Kunstsammlung der Trossinger Volksbank ist noch in Arbeit.