Albvereinler pflanzen Feldulme

Schon seit 1952 ist es Brauch, dass der Schwäbische Albverein Trossingen jedes Jahr zu einem besonderen Anlass in der Verlängerung der Wangenstraße einen Baum pflanzt. In diesem Jahr wurde zur Goldenen Hochzeit von Giesela und Adam Banzhaf eine Feldulme gepflanzt.

Im Laufe der Zeit kamen einige Bäume zusammen und 2015 entschloss man sich, aus diesem landwirtschaftlichen Weg, der stark von Spaziergängern oder Wanderern frequentiert ist, auch die Schulen sind nicht weit weg, einen Baumlehrpfad zu gestalten. So findet man neben verschiedenen Ulmenarten auch Kastanie und weitere Laubbaumarten, die mit Schildern versehen sind, welche erklären, was da wächst. Vorsitzende Anneliese Burgbacher konnte einige Albvereinler zu dieser Aktion begrüßen und Gauvorsitzender und Wegewart Klaus Butschle gab interessante Informationen zu der Ulme. So setzte ein Pilz in den 90er Jahren den Ulmen mächtig zu, so dass es ein großflächiges Ulmensterben gab. Nur wenige Ulmen überlebten es und bildeten eine Pilzresistenz, die es ermöglichte, Ulmen, die bis zu 500 Jahre alt werden können, wieder anzupflanzen. Begossen wurde die Pflanzaktion mit der Trossinger Morgesupp samt Hefezopf, musikalisch begleitet mit dem Trossinger Urinstrument, einem Akkordeon.