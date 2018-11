Albverein zeichnet treue Mitglieder aus

Ganz im Zeichen des Jubiläums und im Zeichen bedeutender Ehrungen hat der Wanderabschluss der Trossinger Ortsgruppe des Schwäbischen Albverein am Samstagabend gestanden. Außerdem wurden Wanderkönig und Königin gekürt.

Für 70-jährige Mitgliedschaft ehrte Anneliese Burgbacher, die Vorsitzende des Schwäbischen Albvereins, Brunhilde Schneider. Die Urkunde und die Ehrennadel wurden ihr von Gau-Obmann Klaus Butschle überreicht. Ebenso bedeutend war die Ehrung von Rose Faulhaber, die seit 60 Jahren dem Albverein angehört, 50 Jahre ist Egon Messner der Ortsgruppe treu und seit 40 Jahren wandert Helmut Haisch mit. Für 25 Jahre im Albverein wurden Doris Haller und Ernst Lohrer ausgezeichnet.

Wie beim Wanderabschluss üblich wurden auch die Wanderkönigin und der Wanderkönig gekürt. In diesem Jahr sind das Erika Bühler mit 16 Wanderungen und Günther Dreher, der an 15 Wanderungen teilgenommen hat.

In ihrem Jahresrückblick rief Anneliese Burgbacher schöne Wanderungen, aber vor allen Dingen den Festakt zum 125-jährigen Bestehen in Erinnerung. Zu diesem Festakt gratulierten unter anderem Justizminister Guido Wolf und Landrat Stefan Bär. Als Jahr der Highlights bezeichnete Anneliese Burgbacher das Jubiläumsjahr. Im Anschluss an den Festakt wurde die Sonderausstellung eröffnet, die im Harmonikamuseum zu sehen war. Sie führte auf eine Zeitreise durch die Jahre. Unter anderem war eine Collage mit Fotos der Mitglieder ausgestellt. Die war verbunden mit einem Gewinnspiel, in Form folgender Schätzfrage: „Wie viele Mitglieder sind einmal auf dem Bild zu sehen?“.

Brief von der Landesmutter

Die Krux dabei war, darauf zu achten, dass einige Personen doppelt oder öfter abgebildet waren. Die richtige Antwort hätte 91 gelautet. Keiner der 45 Teilnehmer kam auf diese Zahl, die Schätzung 96 lag dem exakten Ergebnis am nächsten und wurde von Ingrid Heizmann und Helga Failenschmid genannt.

Anneliese Burgbacher erinnerte auch an die Wanderung mit der Landesmutter Gerlinde Kretschmann. Die Vorsitzende verlas einen Brief, in dem sich Gerlinde Kretschmann noch einmal bedankte: „Die Stunden mit Ihnen und ihrem Schwäbischen Albverein sind mir unvergessen. Ich fühlte mich durch die Wanderung mit Ihnen reich beschenkt.“

Für die musikalische Unterhaltung des Abends war Franz Samson engagiert worden. „Ohne den Franz läuft bei uns einfach nichts“, sagte Anneliese Burgbacher. Um sich zu bedanken, hatte Ilse Bergmann, die Seniorenbeauftragte des Trossinger Schwäbischen Albverein, einen Kalender mit Fotos der Ortsgruppe bei verschiedenen Wanderungen gestaltet.

Zum Programm des Wanderabschlusses gehört auch die Dia-Schau, in der Fotos der Wanderungen gezeigt werden. Eine Form der Erinnerung, die bei den Mitgliedern beliebt ist. In die Zusammenstellung der Fotos investiert Anneliese Burgbacher viel Zeit und Herzblut.