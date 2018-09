Albblick-Pläne stoßen auf KritikBund soll Solweghallen-Finanzierung fördern

Trossingen - Weil im Neubaugebiet „Albblick I" auch ein Kindergarten entstehen soll, muss der entsprechende Bebauungsplan zum nunmehr dritten Mal geändert werden. Dass dabei nach einem ersten Entwurf teilweise auch Anhebungen der erlaubten Gebäudehöhen vorgesehen sind, stieß im Gemeinderat aber auch auf Kritik.

Auf vier Grundstücken, die ursprünglich für Wohnbebauung vorgesehen waren, soll der neue Kindergarten „Albblick" entstehen. Direkt am Kindergarten entstehen weitere Stellplätze. Außerdem sollen zwei kleinere Parzellen zusammengelegt werden für die Schaffung einer 600 Quadratmeter großen öffentlichen Grünfläche und sechs weiterer Stellplätze.

Es entsteht zudem ein kurzer Fuß-Rad-Weg als Verbindungsstück zum Fuß- und Rad-Weg, der am Südrand des Gebiets entlang laufen wird. Die Nordrandstraße, die das Gebiet im Norden abschließen wird, soll lediglich um 50 Zentimeter gesenkt, der Lärmschutzwall, der Straße und Wohngebiet trennt, dagegen auf 1,50 Meter erhöht werden.

Auf Kritik stieß dagegen, dass mit der Planänderung auch eine „moderate Nachverdichtung“ verbunden sein soll.

„Ich fühle mich als Gemeinderat nicht richtig eingebunden", klagte FDP-Sprecher Willy Walter. Dass mit der Bauplanänderung auch Änderungen der erlaubten Bauhöhen verbunden sind, sei zuvor so nicht kommuniziert worden, weshalb sich die Fraktion auch noch nicht darüber habe beraten können. Nach Ansicht von Walter werde der Charakter des Gebiets gegenüber der ursprünglichen Planung „massiv verändert“.

Bürgermeister Clemens Maier sieht in den Neuregelungen dagegen keine „massiven“ Veränderungen: „Die Geschossigkeit bleibt überall gleich“, so Maier, „nur die Höhe wird angepasst, weil man sonst nichts Gescheites bauen kann“. „Was nach Verdichtung aussieht“, sei lediglich eine Anpassung an das, was sich der bisherigen Erfahrungen nach, viele Bauherren wünschten. Die Zahl der dadurch möglichen Wohneinheiten erhöhe sich von 37 auf 45.

Während Stadtrat Gustav Betzler (Freie Wähler) beklagte, dass man nur noch auf „Verdichtung, Verdichtung, Verdichtung“ setzte und dem klassischen Einfamilien-„Häuslebauer“ immer weniger Chancen gelassen würden, sah Susanne Reinhardt-Klotz (OGL) im Namen der Grünen den Trend zur Verdichtung eher positiv, weil er den Flächenverbrauch verringert.

Technischer Ausschuss soll beraten

„Wir vergeben uns nichts", betonte Bürgermeister Maier gegenüber den Kritikern des jetzigen Bebauungsplanvorschlags, da in diesem ersten Schritt des Verfahrens zur Planänderung lediglich die Beteiligung der Öffentlichkeit, der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange beschlossen, und noch nichts endgültig festgelegt werde. Im Technischen Ausschuss könne man dann immer noch über die Einzelheiten des Plans diskutieren und – wenn gewünscht – auch auf die veränderten Gebäudehöhen verzichten und die Planänderung allein auf den Kindergarten beschränken.

Clemens Henn (CDU) stimmte in diesem Punkt dem Bürgermeister bei: Es werde ja noch kein Satzungsbeschluss gefällt, sondern lediglich die Anhörungen in die Wege geleitet.

Bei zwei Gegenstimmen und drei Enthaltungen entschied der Gemeinderat sich für diesen ersten Verfahrensschritt.

Trossingen (fawa) - Die Stadt Trossingen kann mit einem Bundeszuschuss von 45 Prozent für die noch ausstehenden Sanierungsmaßnahmen an der Solweghalle rechnen. Von den 2,5 Millionen Euro Gesamtkosten würden dann 1,1 Millionen vom Bund übernommen.

Auch während der Ferien aufgepasst hat Ute Klukas, Sachgebietsleiterin Finanzen in der Stadtkämmerei: Die Bundesregierung hat nämlich mitten in den Ferien sehr kurzfristig von 30. Juli bis 3. August einen Projektaufruf gestartet: „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“. Wer bis spätestens 31. August einen Zuschussantrag stellt, hat bei entsprechenden Sanierungsprojekten die Chance auf Zuwendungen bis zu 45 Prozent, wobei die Fördersumme mindestens eine Million Euro betragen sollte.

Klukas erkannte, dass die noch ausstehenden Sanierungen an der Solweg-Sporthalle – nämlich die gesamte Technik, die Gebäudehülle sowie die Umgestaltung der Außenanlage mit Verlagerung und Ergänzung der Parkplätze – genau in diesen Förderrahmen reinpassen würde, und hat einen vorläufigen Zuschussantrag gestellt.

Wenn die Stadt Trossingen nämlich die noch ausstehenden Sanierungsmaßnahmen in ein Projekt packen würde, müsste mit Kosten von rund 2,5 Millionen Euro gerechnet werden. Davon sind rund 1,8 Millionen Euro bereits in der Finanzplanung erhalten. Für die Außenanlagen, die im Zuge des Gesamtkonzepts Schulzentrum umgestaltet werden müssen, kämen weitere rund 0,7 Millionen Euro hinzu.

400 000 Euro weniger auszugeben

Dieses Gesamtpaket könnte dann vom Bund mit einem Zuschuss von rund 1,1 Millionen Euro gefördert werden, so dass für die Stadt noch ein Eigenanteil von 1,4 Millionen Euro bliebe –und das wären 400 000 Euro weniger als bisher. Durchzuführen wäre das Projekt allerdings bereits in den Jahren 2019 und 2020. (Eigentlich waren die restlichen Sanierungsmaßnahmen an der Solweghalle in der langfristigen Finanzplanung erst für die Jahre 2020 bis 2022 vorgesehen.) Voraussetzung für den Zuschuss ist, dass der Gemeinderat den Beschluss über die Durchführung des Projekts bis spätestens 20. September nachreicht.

Aus dem Gemeinderat gab es einhellig Lob für Ute Klukas’ Aufmerksamkeit. Einstimmig wurde beschlossen, die restliche Sanierung der Solweghalle bereits in die Haushaltspläne 2019 und 2020 einzustellen, unter der Voraussetzung, dass aus dem genannten Bundesprogramm tatsächlich ein Zuschuss von 45 Prozent gewährt wird.