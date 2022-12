Aktion „Helfen bringt Freude“: Kanyamukare braucht dringend Lebensmittel

Im Internet: schwaebische.de/weihnachtsspendenaktion Bei Fragen bitte eine Mail an: weihnachtsspendenaktion@schwaebische.de

Ihre Spende hilft Menschen, in ihrer Heimat bleiben zu können und nicht fliehen zu müssen. Und sie hilft Geflüchteten hier bei uns in der Region. Spenden Sie jetzt!

Fluchtursachen bekämpfen, menschenwürdiges Leben ermöglichen: Diesen Schwerpunkt setzen wir auch in diesem Jahr mit unserer Weihnachtsspendenaktion. Die Spenden kommen der Hilfe für Menschen im Nordirak, ehrenamtlichen Initiativen und Caritasprojekten in Württemberg sowie in Lindau zugute.

Bei der Weihnachtsspendenaktion „Helfen bringt Freude“ der Schwäbischen Zeitung werden Vereine unterstützt, die weltweit Gutes tun. Dazu gehört auch der Trossinger Verein „Ich helfe dir“, der im Dorf Kanyamukare eine Krankenstation und eine Schule aufgebaut hat.

„Ich werde oft gefragt, wo man helfen kann“, sagt die Vorsitzende Claudia Mauch „Darauf muss ich antworten: Leider überall.“ Denn obwohl der Verein in den vergangenen zehn Jahren viel erreicht hat, ist die Not vor Ort groß.

Wirtschaftliche Lage hat sich verschlechtert

Noch immer sind die Auswirkungen der Pandemie zu spüren. Während Corona war die Lage in Uganda schwierig - sowohl wirtschaftlich als auch gesundheitlich. Viele Menschen haben ihre Jobs verloren, die Schule vor Ort, die den Kinder nicht nur Bildung, sondern auch eine Mahlzeit am Tag ermöglicht hat, wurde vorübergehend geschlossen.

„Wir haben in dieser Zeit ein zusätzliches Programm aufgelegt“, berichtet Mauch.

„1.000 Euro gab es pro Quartal zusätzlich für Lebensmittel.“

Dazu gehören vor allem Grundnahrungsmittel wie Reis und Bohnen. Und auch Hygieneartikel werden stetig gebraucht.

Die zusätzlichen Gelder fließen bis heute. „Wir hatten ursprünglich gedacht, dass wir das nur vorübergehend machen müssen“, so Mauch. Aber der Bedarf sei nach wie vor da. Auch in Uganda steige die Inflationsrate und damit das Preisniveau.

Fokus auf Bildung und Ernährung

Ein wichtiger Punkt ist die Versorgung der Kinder vor Ort. Hier liegt der Fokus laut Mauch auf Nahrungsmittel und Bildung. Über hundert Grundschulkinder werden in Kanyamukare versorgt. Mittlerweile sind die Schulen wieder geöffnet. Das einzige Problem: Die Grundschule endet in Uganda nach der siebten Klasse, eine weiterführende Schule fehlt.

Doch es gibt auch positive Nachrichten: „Die Krankenstation und die Entbindungsstation haben sich etabliert und laufen wunderbar“, sagt Mauch. Viele können einen Teil der Rechnung selbst begleichen, falls nicht, werden sie kostenfrei behandelt. Einen Arzt gibt es in der Krankenstation jedoch nicht, die Schwangeren werden von ausgebildeten Hebammen betreut. Diese können bei Komplikationen helfen.

„Das sind wirklich Meilensteine“, freut sich Mauch.

Die Tierzucht läuft nur schleppend an. Das ursprüngliche Ziel war, die Zucht so weit aufzubauen, dass sich die Menschen vor Ort selbst versorgen können. Zwar konnten einige Schweine gekauft werden, aber die Hühner haben nicht überlebt. „Dabei wäre das wichtig, um die Menschen mit Eiern zu versorgen“, so Mauch.

Persönlicher Kontakt fehlt

Die Spendengelder von „Helfen bringt Freude“ wurden in den Vorjahren unter anderem verwendet, um den Kindern neue Schuhe zu kaufen. „In diesem Jahr ist unser Hauptaugenmerk ist die Ernährung“, betont Mauch. „Das ist der Grundstein zum Überleben.“ Von den Spenden sollen Nahrungsmittel gekauft und vor Ort verteilt werden.

Ein Euro reicht für eine Malariaspritze

Der Ansprechpartner vor Ort ist Pater Silvanus. Ohne Corona kommt er normalerweise regelmäßig nach Deutschland und erzählt von den Projekten in Uganda. „Während Corona blieb nur der Kontakt über soziale Medien“, berichte Mauch. Darunter leidet auch die Spendenbereitschaft, so Mauch. „Aber es gibt auch viele treue Spender“, fügt sie hinzu. Und diese können schon mit kleinen Beträgen viel bewirken. „Ein Euro ist schon genug für eine Malariaspritze“, sagt Claudia Mauch.

Die Vorsitzende freut sich aber nicht nur über große und kleine Spenden, sondern auch Menschen, die Lust haben, sich ebenfalls im Verein „Ich helfe dir“ zu engagieren und die Projekte von Deutschland aus zu koordinieren.

„Ohne unseren Zusammenhalt wären wir heute nicht so weit“, ist Mauch überzeugt. Viele Stunden Arbeit und Herzblut stecken in den Projekten. Und das zahlt sich aus: „Als wir angefangen haben, haben wir uns nicht vorstellen können, wie viel wir in zehn Jahren bewegen können.“