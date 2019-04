Akkordeon grenzenlos endet mit grandiosem Konzert

Vier Meister ihres Fachs in perfektem Zusammenspiel: Rund 550 Besucher aus der ganzen Region sind am Samstagabend ins Hohner-Konzerthaus in Trossingen gekommen, um den legendären Klarinettisten Giora Feidman und sein Ensemble zu hören.

„The Spirit of Klezmer“ stand bei dem Auftritt im Vordergrund, doch das Feidman Trio und sein Gast, der Perkussionist Murat Coşkun, beschränkten sich nicht auf dieses Genre. So standen auch „Spain“ von Chick Corea, das Spiritual „Nobody knows“, die einfallsreich instrumentierte Version von „El Choclo“ und Eigenkompositionen des Kontrabassisten Guido Jäger auf dem Programm des Abends: „Sanna’s Song“ und „Low ring in the deep“. Jäger begleitet Feidman seit 1995 regelmäßig. Bei seinem Solostück „Le guan“ war es mucksmäuschen still im Saal, der Kontrabass sang sonor, mal gestrichen, dann wieder kunstvoll gezupft.

Als Akkordeonisten hat sich Feidman einen Basken ins Trio geholt, der eigentlich ein berühmter Dirigent von Sinfonieorchestern ist: Enrique Ugarte. Schon 1961, als vierjähriger Knirps, spielte er Akkordeon, studierte dies neben Oboe und Komposition dann später in San Sebastian. „Ich weiß, dass heute Abend viele Akkordeonspieler in the audience sitzen“, sagte Feidman in seinem charmanten Denglisch und lachte verschmitzt. Besonders die hervorragende Umsetzung des „Concierto de Aranjuez“ von Joaquín Rodrigo auf dem Akkordeon aus dem Hause Dallape im italienischen Castelfidardo faszinierte, aber auch Ugartes kürzere Soli und sein souveränes Zusammenspiel mit den Kollegen wurden mit Zwischenapplaus quittiert.

Lob für die „Ladies“

Giora Feidman nannte offen sein Alter: „83. Aber wenn man es in der israelischen Schreibweise liest, 38!“. Er schwärmte von dem großen Spontanchor im Saal bei „Donna“, einem Musicalsong von Sholom Secunda, der sich seit 1940 über die ganze Welt verbreitet hat, und bei „Shalom Chavarim“. Feidman lobte „Ladies, you sing like angels“ und verteilte Kusshändchen. Nur von der Sangeskunst der Herren im Publikum war er nicht recht begeistert. Zu zurückhaltend hatten die sich eingebracht.

Meist spielte der aus Buenos Aires stammende Träger des Internationalen Brückepreises seine Klarinette, beim Traditional „Bublichke“ auch schon mal einhändig. Doch wechselte er auch zur Bassklarinette. Eingangs fast immer pianissimo, dann aber, wie bei Klezmer üblich, quirlig und voller Energie.

Für Gänsehaut sorgte der in Ulm geborene türkischstämmige Gast Coşkun, wenn er über das Fell seiner Rahmentrommel rieb und die Finger blitzschnell darüber tanzen ließ. Einen ganz besonderen Eindruck hinterließ er mit seinem Solo „Aglama“.

Erst nach zwei lautstark geforderten Zugaben verließ das Trio plus 1 die Trossinger Bühne. Mit dem grandiosen Konzert, einer Kooperation der Stadt und dem Konservatorium, endete das „Akkordeon grenzenlos“-Festival. „Ein absolutes Highlight“, schwärmte eine Besucherin nachdem gut zweistündigen Konzert, eine andere sang gedankenverloren „Donna, donna, donna dooo“.