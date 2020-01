Aggressiver Betrunkener unterwegs

Mehrere Notrufe sind am Mittwoch gegen 18 Uhr bei der Polizei eingegangen: Eine aggressive Person war in der Ernst-Haller-Straße und später in der Cluser-Straße unterwegs. Auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Ernst-Haller-Straße konnten keine beschädigten Fahrzeuge, jedoch an einem Hotel in der Cluser Straße eine beschädigte Scheibe festgestellt werden. Anhand der Personenbeschreibung traf die Polizei einen 37-jähriger Tatverdächtigen in der Brühlstraße und kontrollierte ihn. Ein Atemalkoholtest ergab rund 1,7 Promille. Das Polizeirevier Spaichingen hat gegen den 37-Jährigen Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet Geschädigte, deren Fahrzeuge auf dem Parkplatz des Einkaufsmarkts „Rewe“ beschädigt wurden, sich unter der Telefon 07424 / 931 80, zu melden.