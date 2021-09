Agendagruppe startet Plakataktion für ein sauberes Trossingen

Die AG Kippen/Umwelt der Trossinger Agenda Artenvielfalt hat eine Plakataktion gestartet. Seit Mitte der Woche hängen Plakate in den Geschäften der Werbegemeinschaft Trossingenactiv. „Das Ziel unserer AG ist es, mehr Aufmerksamkeit für den unschönen Abfall, vor allem auch weniger Kippen, in der Stadt zu erreichen“, sagt Wolfgang Steuer von der AG. „Uns haben die vielen achtlos weggeworfenen Kippen in der Stadt und Umgebung, sogar in Grünanlagen und im Wald, gestört.“ Plakate wurden entworfen, gedruckt und nun verteilt. „Damit jede und jeder etwas tun kann, gibt es kleine Sammeldosen für Kippen und anderen Kleinabfall, die – soweit der Vorrat reicht – in den Geschäften abgegeben werden“, erläutert Steuer. Sie seien auch im Bürgerbüro für zwei Euro zu haben. Das Stadtjugendreferat hatte die ersten 50 Döschen mit Aufklebern versehen, die auch einen QR-Code enthalten, so Steuer. Mit dem Handy eingescannt, führe der Link zu einem kurzen Film mit Erläuterungen für Raucher und Nichtraucher.