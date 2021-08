Agenda Trossingen will mehr Blühwiesen etablieren

Der Agenda Trossingen liegt die Umwelt und Artenvielfalt in Trossingen am Herzen. Nach der Corona-Müll-Aktion im März 2021 folgt nun das nächste Projekt: die Etablierung von Blühwiesen als langfristigen Lebensraum und Nahrungsquelle für Insekten. Das Ziel dabei ist es laut Mitgliedern, die Artenvielfalt zu steigern, damit künftige Generationen noch verschiedene Schmetterlinge, Wildbienen, Hummeln, Käfer und Vögel aller Art bestaunen können. Die Agenda beginnt gemeinsam mit dem Blühwiesenexperten Manfred Kraft und dem Bauhof Trossingen auf dem Mozartplatz in Trossingen. Ein Teil der Rasenfläche wird in eine Blühwiese umgewandelt und mit gebietsheimischem Saatgut am 25.September eingesät. Ergänzend soll ein sogenanntes Sandarium, ein Zuhause für erdnistende Wildbienen, auf dem Mozartplatz angelegt werden. Die Agenda Trossingen möchte dem Insektensterben entgegen wirken und kleine Lebensräume innerhalb des Stadtgebiets schaffen, um Biotopvernetzung zu unterstützen. Vergangenen Samstag startete die Bodenvorbereitung auf dem Mozartplatz: Große und kleine Helfer sammelten Müll und trugen das Mähgut ab, um den Boden abzumagern. Als nächster Schritt erfolgt der Austausch der Grasnarbe mit Unterstützung des Landschafts- und Gartenbaus Benzing. Das nächste Agenda-Treffen findet am Donnerstag, 2. September, um 19 Uhr in der Linde statt. Wer mitmachen möchte, kann sich unter agenda-trossingen@posteo.de anmelden.